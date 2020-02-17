Как платить за квартиру: подробная инструкция по прохождению ЖКХ-квеста

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» в проводит День открытых дверей с участием специалистов МКУ «Расчетный биллинговый центр».

МКУ «Расчетно-биллинговый центр» занимается в Якутске организацией единого информационного пространства в сфере начисления платежей за ЖКУ, контролем за правильностью применения тарифов, идентичности размеров жилых площадей, по которым населению начисляются платежи за ЖКУ, ведением информации по техпаспортам на жилые помещения, а также отслеживанием неправомерных повышений платежей за ЖКУ.

МКУ «РБЦ» определен оператором начислений за жилищно-коммунальные услуги. ЯПК «Платежи» будет осуществлять свою деятельность по двум основным направлениям. Во-первых, это организация сбора денежных средств на единый расчетный счет от населения при помощи мобильного приложения и «Личный кабинет» системы «Дом. Онлайн», а также через платежных агентов города – ФГУП «Почта России» и Энергосбыта, банки (кассы, банкоматы, терминалы, онлайн сервисы), терминальную сеть.

Жителям города представится дополнительная возможность получить разъяснения вопросов в сфере ЖКУ, законодательства, получения льгот и субсидий, способов оплаты, обращения в жилищный надзор и др. Будут даны консультации по начислению жилищных коммунальных услуг, начисления отопления, горячей и холодной воды, вывоза мусора и др.

День открытых дверей состоится 21 февраля с 10 до 13 часов. Место проведения: г. Якутск, ул. Аммосова 18 каб.2/4.