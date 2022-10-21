Как платить налоги за детей?

Несовершеннолетние дети могут быть собственниками недвижимости. Например, когда получают доли в праве собственности на недвижимость, приобретенную с использованием средств материнского капитала, или по наследству. Кто должен платить их налог на имущество? Налог на имущество физлиц должны платить собственники облагаемой налогом недвижимости (жилой дом, квартира, садовый дом, гараж и т.п.), независимо от возраста плательщика.

В этом случае родители (усыновители, опекуны, попечители), как законные представители, должны уплачивать налоги в отношении имущества, принадлежащего их несовершеннолетним детям.

Теперь произвести уплату налогов за детей можно в Личном кабинете родителя на сайте ФНС России. В разделе «Налоги» в Личном кабинете родителя появился всплывающий список, куда входят только добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно уплатить налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

Для того, чтобы добавить ребенка в Личный кабинет родителя необходимо выполнить следующие настройки:

— подключить ребенка к Личному кабинету. Для этого можно обратиться в любой налоговый орган с паспортом и со свидетельством о рождении ребёнка, подтвердив полномочия законного представителя.

— в Личном кабинете родителя в разделе «Профиль» во вкладке «Семейный доступ» добавить пользователя — несовершеннолетнего ребенка, отправив запрос в Личный кабинет ребенка.

— подтвердить направленный запрос, перейдя в Личный кабинет ребенка и нажав соответствующую кнопку.

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