Как песня стала гимном НВК «Саха»

Игорь Петров, автор гимна НВК «Саха», член Союза журналистов России и РС(Я), отличник телевидения и радиовещания РС(Я)

Сегодня, 8 октября, НВК «Саха» отмечает свой день рождения. Обаяние якутского телевидения и сейчас неоспоримо. Это культурная составляющая, позитивная реальность для поколений якутян. При любом праздничном событии принято вспоминать что-то знаковое, приятное, душевное. И мы не можем уйти от этой традиции. Как-то осенью режиссер якутского телевидения Игорь Петров, человек очень творческий, музыкальный, надумал написать в честь юбилея родного учреждения песню. Что и как происходило автор поделился с редакцией SAKHALIFE.RU:

» В сентябре 2003 года я находился в отпуске. К 40-летнему юбилею НВК захотелось написать песню, посвященную будням работы телекомпании. Ведь обычный человек мало представляет процесс создания телевизионных программ.

Видимо, действительно у песен своя судьба — в творческом процессе песня превратилась в гимн. Телевидение – это коллективный труд. Куплеты песни исполнили сотрудники самой компании: телеоператор Александр Иванов, редакторы Иннокентий Слепцов, Лена Керемясова, Людмила Петрова, режиссеры Любовь Золотарева, Эллэй Иванов, звукорежиссер Данил Ереемев. Особую помощь оказали звукорежиссеры Илья Петухов, который создал фонограмму, и Сергей Ярмонов, записавший голоса.

Ролик снимал сам, со своей миникамерой обходил цеха компании и фиксировал рабочие моменты, ничего постановочного не было, живая хроника производства. Мне хотелось подчеркнуть преемственность поколений в телекомпании, поэтому в клипе показаны фотографий людей, стоящих у истоков становления якутского телевидения: Лира Белолюбская, Виктория Максимова, Игорь Гурьев, Николай Кондаков, Афанасий Федоров, Николай Сантаев, Екатерина Безносова…

Я еще с юности увлекся музыкой и гитарой. В конце 80-х годов даже создал рок-группу «Март» на базе Культурного центра ЯГУ, в которой исполнял песни собственного сочинения. Наша группа имела успех, нас приглашали на различные городские мероприятия. С гитарой до сих пор не расстаюсь. Сочиняю новые песни. В 2017 году стал лауреатом конкурса авторской песни «Берег дружбы» в г. Томмот.

На НВК » Саха» проработал режиссером с 1990 по 2007 гг. День рождения якутского телевидения продолжает для меня оставаться праздничным событием, от всей души поздравляю всех своих коллег!»