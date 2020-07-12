Как первый турист Якутии выиграл путевку в жизнь

Из электронной библиотеки НБ РС(Я)

Закрытые сейчас из-за пандемии границы вынудили обратить активное внимание на отдых в России. А ведь туристические поездки по стране имеют давнюю историю. В газете «Социалистическая Якутия» от 2 апреля 1935 года была опубликована небольшая статья «На выигрыш по лотереи ОСО в путешествие по Союзу» (орфография сохранена) о необычном туристе из Якутии.

ОСО — Общество содействия обороне СССР, позже переименованное в Общество содействия обороне и авиационно-химическому строительству СССР (Осоавиахим СССР), мощная общественно-политическая организация в Советском Союзе в 1920-1940 годах. И, оказалось, хороший источник пополнения государственного бюджета посредством использования простых чувств простого населения. Лотереи, организованные этим обществом, имели немыслимый коммерческий успех, на вырученные средства строились самолеты и танки – страна укрепляла оборонную мощь. Билеты стоили недорого от 1 рубля, а выигрышный фонд был разнообразен: от книг и одеял до квартир и автомашин, суперпризами являлись путешествия. Распространялись лотереи по организациям и предприятиям, через партийные ячейки.

Видимо, нашему герою билет достался по месту работы. Жил себе Алексей Ширяев в Усть-Алданском районе, по происхождению, указано в газете, бедняк, беспартийный, работал по линии управления связи. И чудесным образом жизнь товарища Ширяева изменилась в 1934 году после выигрыша в лотерею ОСО.

Из электронной библиотеки НБ РС(Я)

Маршрут тура пролегал через полстраны: Ленинград – Москва- Харьков- ДнепроГЭС- Баку — Тифлис — Батуми — Одесса — Ростов –на-Дону. Самые ударные мощные стройки молодой страны открылись перед советским гражданином Ширяевым. В Ленинграде турист посетил музеи и дворцы, легендарный Путиловский завод. Судьба подарила ему интереснейшие встречи – с известным тогда художником Исааком Бродским (основатель советской ленинианы), с детским писателем Самуилом Маршаком, со звездой эстрады Леонидом Утесовым, с отцами советской сатиры Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Художник Бродский подарил туристу свой автограф: «Алексею Ширяеву – самому счастливому якуту желаю стать самым знатным человеком своей страны. От души желаю увидеть все наши достижения и о коих рассказать, как очевидцу своим якутам».

Далее путешественника приняли в Москве, где он побывал на экскурсии по заводу имени Сталина, осмотрел планетарий, а также посетил ряд музеев и театров. В Харьков турист полетел на большом пассажирском самолете. Здесь основным объектом программы стал старейший завод сельскохозяйственного машиностроения «Серп и молот», имевший ключевую роль в советской промышленности. Звезда крупнейших строек страны ДнепроГЭС впечатлила мощью и ширью. Из Украины путешествие продолжилось в солнечную Грузию. В Тбилиси якутскому товарищу подробно показали местную гордость – аэроклуб, с классами для занятий, со спортивной площадкой и вышку для прыжков с парашютом. Неизвестно, что что кроме опорного пункта Осоавиахима впечатлило северянина в гостеприимной столице. В следующем грузинском городе, Батуми, товарища Ширяева ознакомили с процессом получения из сырой нефти керосина, а также устроили встречу с редакцией газеты «Советский Аджаристан». Всю насыщенную историческую поездку туриста-якута освещали в газете «Вечерняя Москва» и других центральных СМИ.

Путешествие удачливого якута неожиданно продлилось на 3 месяца. Окончилась поездка в Москве, где Алексееву Ширяеву, малограмотному бедняку, предложили остаться учиться на Высших курсах Академии связи, после чего он вернулся на родину инженером. Так туристическая путевка обернулась путевкой в жизнь.