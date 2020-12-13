Как перейти в категорию самозанятых?

Количество самозанятых в Якутии составило 4944 и превысило плановый федеральный показатель конца 2021 года, сообщает Минпред Якутии.

Региональным проектом «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса предусмотрено, что к концу 2021 года в Якутии будут работать 4,6 тыс. самозанятых. По состоянию на 11 декабря 2020 года на территории Якутии уже зарегистрировано 4 944 самозанятых.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Якутии действует новый налоговый режим на профессиональный доход. Специальный режим «Налог на профессиональный доход», который ещё называют налогом для самозанятых, позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без риска заработать штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Ставки установлены федеральным законодательством и составляют 4% с доходов физлиц, 6% — с доходов юрлиц и ИП. Доходы от налога перечисляются в местные бюджеты.

Якутские самозанятые могут получить информационно-консультационную поддержку через центр «Мой бизнес». А также в разделе «Самозанятые» портала малого и среднего предпринимательства Якутии portal.b14.ru можно найти информацию о налоге на профессиональный доход, пошаговую инструкцию для регистрации в приложении «Мой налог», ознакомиться с преференциями самозанятых и найти ответы на часто задаваемые вопросы о самозанятости.

Если у вас возникли вопросы о налоге для самозанятых, посетите специальный раздел для самозанятых на Портале малого и среднего предпринимательства Якутии, где собрана вся актуальная информация, а также ответы на часто задаваемые вопросы о данном налоговом режиме, или позвоните по номеру горячей линии +8 (800) 100-58-80.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Его главные задачи — улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.

Как перейти в категорию самозанятых?

Чтобы перейти в режим «Налога на профессиональную деятельность» вам понадобятся: заявление, паспортные данные и фотография. А также регистрация:

1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог»;

2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещенный на сайте ФНС России nalog.ru;

3) через любую кредитную организацию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие с ФНС России в рамках этого эксперимента.