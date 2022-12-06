Как пенсионеры-северне могут получить оплату проезда

Пенсионеры Крайнего Севера могут возместить стоимость проезда на отдых по России, подав заявление на Госуслугах.

Компенсировать проезд можно, если вы:

проживаете в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях;

получаете страховую пенсию по старости или инвалидности;

не работаете. Компенсацию можно получить раз в 2 года.

Проезд на каком транспорте оплатят полностью:

железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне поезда;

внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;

морским транспортом – в каюте IV – V групп морского судна;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса;

автомобильным транспортом – в междугородном автобусе. *Если ехали на транспорте более высокой категории, стоимость возмещается по минимальному тарифу. Что нужно для подачи заявления:

фото или скан билетов;

данные о сумме расходов;

справка о стоимости проезда.

Ссылка на получение услуги: https://www.gosuslugi.ru/600667/1/form