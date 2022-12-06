Финансы
Как пенсионеры-северне могут получить оплату проезда
Пенсионеры Крайнего Севера могут возместить стоимость проезда на отдых по России, подав заявление на Госуслугах.
Компенсировать проезд можно, если вы:
проживаете в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях;
получаете страховую пенсию по старости или инвалидности;
не работаете. Компенсацию можно получить раз в 2 года.
Проезд на каком транспорте оплатят полностью:
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне поезда;
внутренним водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
морским транспортом – в каюте IV – V групп морского судна;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом – в междугородном автобусе. *Если ехали на транспорте более высокой категории, стоимость возмещается по минимальному тарифу. Что нужно для подачи заявления:
фото или скан билетов;
данные о сумме расходов;
справка о стоимости проезда.
Ссылка на получение услуги: https://www.gosuslugi.ru/600667/1/form
+7 (999) 174-67-82
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