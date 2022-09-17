Как пенсионерку из Якутии обманул покупатель по объявлению на сайте

В ОМВД России по Алданскому району обратилась 73-летняя жительница Алдана с заявлением о совершении в отношении неё мошеннических действий.

Потерпевшая разместила на сайте объявление о продаже двери, и вскоре с ней связался потенциальный покупатель. Мужчина изъявил желание приобрести товар и попросил её назвать номер карты якобы для перечисления оплаты, а также предупредил, что ей поступит смс-сообщение с кодом, который также необходимо будет ему продиктовать. Женщина сделала всё, как просил неизвестный, и в тот же момент увидела уведомление о том, что с её банковской карты списаны 28 500 рублей.

Полиция в очередной раз предупреждает: чтобы до минимума снизить риск потерять деньги, не называйте никому по телефону реквизиты карт и коды из СМС.