Как пенсионера из Якутии мошенники развели на 149 тысяч рублей

В полиции Нерюнгринского района зафиксирован очередной факт дистанционного мошенничества, совершенного в отношении 69-летнего пенсионера.

Как пояснил потерпевший, на его мобильный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что была зарегистрирована попытка списания денежных средств с его кредитной карты. Звонивший проинформировал, что для недопущения несанкционированного списания денег нужно перевести свои сбережения на другой счёт. Выполняя указания телефонных мошенников, пенсионер назвал все коды подтверждения, которые пришли ему в СМС-сообщениях. Как только потерпевший совершил все действия по инструкции собеседников, последние перестали выходить с ним на связь. Пенсионер понял, что его обманули мошенники, которые похитили у него более 149 тысяч рублей, после чего он обратился в полицию.