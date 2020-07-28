28.07.2020
10:52
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Культура & Образование
Как отметят 1 сентября?
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей КРАВЦОВ во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
По его словам, уже сейчас министерство начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября.
«Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сообщил Сергей Кравцов.
Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.
Фото: SakhaLife.ru.
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