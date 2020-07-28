Как отметят 1 сентября?

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей КРАВЦОВ во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По его словам, уже сейчас министерство начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сообщил Сергей Кравцов.

Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.