28.07.2020
10:52
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Культура & Образование

Как отметят 1 сентября?

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей КРАВЦОВ во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По его словам, уже сейчас министерство начало подготовку к новому учебному году и проведению линеек 1 сентября.

«Хочу подчеркнуть, что мы говорим о традиционной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы не планируем вводить дистанционное обучение», — сообщил Сергей Кравцов.

Министр отметил, что при всех плюсах дистанционных форм они рассматриваются только как дополнение к классической очной форме.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: https://ysia.ru/rossijskie-shkoly-s-1-sentyabrya-nachnut-rabotu-v-traditsionnom-ochnom-formate/
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