Как отметили 23 февраля железнодорожники Якутии

Дело было накануне 23-го февраля

Ну куда же нам без них – умных, смелых, дорогих?!

Необычно начался день 22 февраля в Акционерной компании «Железные дороги Якутии», а именно, с приказа — всех мужчин короновать в честь их праздника. И встречала защитников в офисе русская красавица с хлебом-солью. Затем заместитель генерального директора Владимир Мирошник и председатель профкома Наталья Онофрийчук поехали по подразделениям с приятной и почетной миссией. От имени генерального директора В.В. Шимохина они поздравили на рабочих местах всех специалистов-мужчин, пожелав беречь родную землю, проявлять героизм в повседневной работе и готовность встать на защиту своей семьи и своей Отчизны.

А после рабочего дня в Центре культуры АК «Железные дороги Якутии» был дан концерт. Сюда собрались специалисты, они же артисты, они же мамы и бабушки, а короче – прекрасные женщины, чтобы поздравить мужскую половину коллектива с 23 Февраля! К ним присоединились и дети железнодорожников со своими непосредственными и такими милыми пожеланиями. Ну а открыл праздничное мероприятие по уже сложившейся традиции полюбившийся вокальный ансамбль «Железные дороги Якутии». В исполнении звонкоголосых вокалистов прозвучали песни о мужчинах, об армии, о любви, которые многим собравшимся виновникам торжества напомнили о молодых годах, о службе и дружбе, и конечно, о воинском долге перед своей Отчизной.

Юные ЖДЯшки с полной серьезностью поведали, на что способны их папы, ведь они для ребят настоящие герои, умеющие делать все – от мытья посуды, игры в футбол и ловли рыбы до выполнения своей важной работы, связанной с железной дорогой Якутии.

По особенному открылся своим коллегам в этот день женский батальон «АК ЖДЯ» в составе Людмилы Логвиненко, Анны Третьяковой, Натальи Кузнецовой, Ольги Мироненко, Кристины Крюковой, Елены Чайдак и Марии Чуркиной, разбавил который в инсценировке Кощей-Даниил Буженко. Актеры-железнодорожники разыграли мини-спектакль на тему обсуждения мужчин: красавицы на сцене судачили, дескать, у мужчин не жизнь, а рай, не готовь и не стирай, отсидел день на работе – на диване загорай… И все в этом роде… Но вдруг у одной на телефоне мелькнуло, как мужчины на своих рабочих местах готовят поздравление женщинам с предстоящим 8 Марта … О, тут сразу и мнения у женщин, и их поведение резко изменилось. Веселая музыкальная креативная постановка закончилась практически признанием в любви…

Но не только слабый пол в этот день проявил себя в поздравлениях. На сцену Центра вышли гости мероприятия музыканты – группа «Хронограф», солисты которой Михаил Кучер и Александр Кондратьев профессионально исполнили ряд красивых песен о любви, о службе и о дружбе. Их песни все собравшиеся приняли на ура.

Итак, наилучшие пожелания здоровья, счастья, благополучия и мирного неба сопроводили виновников торжества в день завтрашний, который им предстояло провести в семьях, где каждого любят и ждут.

Ольга Жукова