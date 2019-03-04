Как отдыхаем на 8 марта 2019 года: выходные и рабочие дни

Предстоящая рабочая неделя в России будет четырехдневной в преддверии празднования Международного женского дня.

Рабочая неделя у россиян продлится всего четыре дня, а потом наступят длинные выходные Россияне будут отдыхать непосредственно в Международный женский день, который в этом году выпадает на пятницу, 8 марта. Небольшие весенние каникулы продолжатся в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта.

Также последний рабочий день перед праздником, 7 марта, будет сокращен на один час.