14.04.2023
10:29
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Праздники

Как отдыхаем на майские праздники

Майские праздники: сколько выходных предусмотрено в 2023 году

В этом году не предусмотрено длинных майских каникул.

В этом году в России не предусмотрены привычные длинные майские каникулы. Всего в мае будет 11 нерабочих дней, из них три — праздничные.

Так как Праздник Весны и Труда выпадает на понедельник, отдыхать россияне будут три дня – 29 и 30 апреля, 1 мая. Четырехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня Победы – с 6 по 9 мая.

Следующие длинные выходные будут в июне – 12 июня, в понедельник, в стране отмечается День России.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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