Как осужденные Якутии встретили Новый год

Для осужденных Якутии в Новый год была создана праздничная атмосфера, однако при этом никаких изменений режима отбывания наказания не предусматривалось.

В праздничные дни в исправительных учреждениях проводится большое количество мероприятий: конкурсы новогодних плакатов, изготовления елочных игрушек, на лучшее оформление помещений отрядов, литературные чтения, кулинарные состязания и спортивные поединки. Заблаговременно осужденные подписали открытки для своих родных и близких и поздравили их по видеосвязи.

Территории учреждений украсили ледовые фигуры и снежные Дед Мороз и Снегурочка.

В новогодний праздник осужденных в течение дня порадовали праздничным меню, в которое вошли такие блюда, как борщ и рассольник, винегрет и другие овощные салаты, котлеты мясные и жаркое, картофельное пюре, сладкая выпечка.

Новогодние передачи, транслирующиеся после отбоя, осужденные смогли увидеть в видеозаписи по кабельному телевидению. Традиционно был организован просмотр любимых всеми кинофильмов «Ирония судьбы или с легким паром!», «Карнавальная ночь», «Морозко» и других.