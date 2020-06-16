16.06.2020
15:58
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Культура & Образование

Как организовать лагерь труда и отдыха?

Для сотрудников отдыха и оздоровления детей Якутии состоится вебинар «Региональный опыт организации отдыха детей в Республике Саха (Якутия). Агротехнологическое направление».

Виртуальное мероприятие состоится 18 июня в 10:00. Каждый участник познакомится с особенностями организации работы лагеря труда и отдыха, с опытом работы других организаций и получит доступ к записи вебинара.

Спикерами выступят сотрудники Арктического государственного агротехнологического университета, Научно-образовательного центра агротехнологического образования, экологии и туризма, Хатасской школы, лагеря «Аргыс» Мегино-Алданской школы и эколого- биологического центра с.Крест-Хальджай.

Участие бесплатное, необходимо только оставить заявку на вебинар по ссылке: https://forms.gle/GYtdTuH8u1bmQDng8

Вебинар проводится в рамках серии вебинаров по четвергам для работников сферы организации отдыха и оздоровления детей, организованный оператором летнего отдыха и оздоровления детей – Центром отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор».

Источник: пресс-центр ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"
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