Как оплатить ЖКУ он-лайн
Потребители ГУП «ЖКХ РС (Я)» всегда могут оплатить ЖКУ через онлайн-сервисы:
💻На сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» без регистрации в личном кабинете — http://jkhsakha.ru (http://jkhsakha.ru/)/: рубрика «Оплата ЖКУ» в правом верхнем углу/выберите «Банковской картой»/введите номер лицевого счета и сумму/перейдите к оплате.
🖥В личном кабинете на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — http://jkhsakha.ru (http://jkhsakha.ru/)/: «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта.
📲Через мобильное приложение JKHSAKHA — «Личный кабинет ГУП «ЖКХ РС (Я)», скачав его в PlayMarket: войдите в аккаунт/добавьте номер лицевого счета/перейдите к оплате.
❇️Через систему Сбербанк Онлайн: раздел «Платежи»/«ГУП ЖКХ» (физ. лица)/введите номер лицевого счета/перейдите к оплате.
▶️Через Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ) — http://dom.gosuslugi.ru (http://dom.gosuslugi.ru/)/: войдите в личный кабинет/«Оплата ЖКУ»/введите сумму/перейдите к оплате.
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