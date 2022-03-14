Как оплатить ЖКУ он-лайн

Потребители ГУП «ЖКХ РС (Я)» всегда могут оплатить ЖКУ через онлайн-сервисы: 💻На сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» без регистрации в личном кабинете — http://jkhsakha.ru (http://jkhsakha.ru/)/: рубрика «Оплата ЖКУ» в правом верхнем углу/выберите «Банковской картой»/введите номер лицевого счета и сумму/перейдите к оплате. 🖥В личном кабинете на сайте ГУП «ЖКХ РС (Я)» — http://jkhsakha.ru (http://jkhsakha.ru/)/: «Личный кабинет» в правом верхнем углу главной страницы сайта. 📲Через мобильное приложение JKHSAKHA — «Личный кабинет ГУП «ЖКХ РС (Я)», скачав его в PlayMarket: войдите в аккаунт/добавьте номер лицевого счета/перейдите к оплате. ❇️Через систему Сбербанк Онлайн: раздел «Платежи»/«ГУП ЖКХ» (физ. лица)/введите номер лицевого счета/перейдите к оплате. ▶️Через Государственную информационную систему (ГИС ЖКХ) — http://dom.gosuslugi.ru (http://dom.gosuslugi.ru/)/: войдите в личный кабинет/«Оплата ЖКУ»/введите сумму/перейдите к оплате.

Фото: t.me/jkhsakha_gup Источник: t.me/jkhsakha_gup

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