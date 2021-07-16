Как оплатить взнос на капремонт онлайн

Оплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии, можно не выходя из дома. Оплату можете производить «онлайн» через следующие сервисы:

Сбербанк-Онлайн

— откройте приложение Сбербанк-онлайн на своем устройстве;

— настройте «Регион» из справочника регионов, выбираете «Республика Саха (Якутия)»

— перейдите на раздел «Платежи»;

— перейдите на раздел «ЖКХ и домашний телефон»;

— перейдите на раздел «Фонды капитального ремонта», при этом выйдет синий значок Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия);

— укажите номер лицевого счета,

— проверьте данные «№ лицевого счета, адрес, период, сумму».

— если все верно «Продолжить» и «Подтвердить».

Сайт Фонда www.fondkr.ru

— зайдите на сайт www.fondkr.ru;

— войдите во вкладку «Оплата онлайн», расположенную на правой боковой панели сайта;

— введите номер лицевого счета помещения и нажмите кнопку «Проверить».

— после проверки адреса по номеру Вашего лицевого счета необходимо ввести сумму платежа (до 15 000 рублей) и нажать кнопку «Оплатить».

— далее Вы будете направлены на платежную страницу Газпромбанка (АО) для совершения платежа, где нужно будет ввести данные Вашей банковской карты: а именно владельца карты, номер карты, срок действия карты, CVV2 или CVC2 код карты.

Также номер лицевого счета можно посмотреть на любой ранее оплаченной квитанции.

Портал «Электронное ЖКХ РС(Я)» http://dom.e-yakutia.ru

— Зайти на интернет – портал http://dom.e-yakutia.ru;

— Войти в личный кабинет, все операции осуществляются с помощью записи портала Госуслуги. Для входа в личный кабинет, необходимо авторизоваться в системе.

— В личном кабинете указать адрес и номер лицевого счета жилого помещения и нажать на кнопку «Добавить».

Приложение «Квартплата+»

— Скачать мобильное приложение «Квартплата +».

— В личном кабинете необходимо ввести номер сотового телефона и пароль и нажать кнопку «Зарегистрироваться». Система переведет вас на «Регистрацию».

— Нажать кнопку «Получить код». В ответ будет выслано СМС-сообщение с разовым кодом подтверждения: Система «Город»Кодом. Ввести код и нажать на кнопку «Подтвердить» и сохранить.

— Ввести адрес помещения и подтвердить. При этом система переведет Вас к предоставляемым жилищно-коммунальным услугам.

Номер лицевого счета помещения указан в квитанции, а также на сайте www.fondkr.ru в разделе «Мой дом». Для просмотра лицевого счета необходимо ввести адрес дома, при этом Вы автоматически будете переведены на вкладку «Сведения о МКД», здесь найдите вкладку «Лицевые счета», далее по номеру помещения (квартиры) находите лицевой счет.