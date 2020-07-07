Как оплатить услуги ЖКХ онлайн

В период пандемии на ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО ложится дополнительная нагрузка, а от платежной дисциплины граждан зависит устойчивость всей отрасли.

Основная обязанность жильцов — это своевременное погашение платежей за пользование коммунальными услугами. Жильцы и собственники обязаны погашать платеж каждый месяц до 10-го числа.

Сегодня практически любые операции со своими финансами можно совершить в режиме онлайн. Это быстрый, удобный и безопасный способ оплачивать жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома, без очередей и комиссии.

Как оплатить жилищно-коммунальные услуги онлайн

1) На портале «Электронное ЖКХ»: http://dom.e-yakutia.ru/ (список УК, РСО, ТСЖ, работающих в системе, размещен на сайте);

2) В личных кабинетах на сайтах ресурсоснабжающих предприятий и регоператоров по обращению с ТКО:

ГУП «ЖКХ РС (Я)» — jkhsakha.ru (в том числе и без регистрации в личном кабинете),

ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергосервис» — www.yakutskenergo.ru (оплатить энергоресурсы на сайте ПАО «Якутскэнерго» можно и без регистрации в личном кабинете),

АО «Сахаэнерго» — sakhaenergo.ru,

АО «Водоканал» — vodokanal-ykt.ru.

3) На портале государственных и муниципальных услуг РС (Я): e-yakutia.ru;

4) На сайте Почты России: finance.pochta.ru;

5) Через мобильное приложение «Квартплата +» (можно скачать в Google Play и App Store);

6) Через мобильное приложение вашего банка (Сбербанк Онлайн, ВТБ, АЭБ и т.д.);

7) Взносы на капитальный ремонт можно оплатить на сайте Фонда капремонта МКД РС (Я): http://fondkr.ru и на портале Электронное ЖКХ, ЯПК «Платежи», Сбербанк Онлайн.

Как узнать свой лицевой счет

Практически во всех перечисленных способах оплаты возможно воспользоваться сервисом «Узнать свой лицевой счет». Данный сервис реализован на портале «Электронное ЖКХ»: на главной странице размещена кнопка «Узнать свой лицевой счет». В открывшемся окне необходимо заполнить форму с указанием своего населенного пункта и адрес проживания.

Потребители ГУП «ЖКХ РС (Я)» узнать свой лицевой счет могут на сайте jkhsakha.ru в разделе «Потребителю» — «Узнать лицевой счет». Далее необходимо указать свой адрес.

Для оплаты электроэнергии узнать свой лицевой счет можно на сайте ПАО «Якутскэнерго» www.yakutskenergo.ru. Для этого необходимо прокрутить главную страницу сайта компании вниз и нажать на кнопку «Узнать свой лицевой счет».

Также на сайте АО «Водоканал» vodokanal-ykt.ru не составит труда узнать свой лицевой счет. Нужная кнопка расположена на главной странице.

Номер лицевого счета для оплаты взносов на капитальный ремонт можно на сайте Фонда капитального ремонта МКД РС (Я) в разделе «Мой дом» fondkr.ru/dom.

Узнать лицевой счет можно и в мобильном приложении Сбербанк.Онлайн. Для этого необходимо в настройках личного профиля изменить регион оплаты на «Все регионы». Далее перейти в раздел «Платежи» — «ЖКХ и домашний телефон» — «Квартплата» и выбираем «Поиск по адресу». В предложенной форме заполняем свой адрес, далее при выборе необходимого поставщика услуг будет определен номер лицевого счета.

Как передать показания приборов учета

Удобство онлайн-сервисов помогает совершать все необходимые операции, в том числе по передаче показаний приборов учета.

Внести показания приборов учетов возможно зарегистрировавшись в личных кабинетах на портале «Электронное ЖКХ», ГУП «ЖКХ РС (Я)», ПАО «Якутскэнерго», АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Водоканал». Также передать показания электросчетчика можно на сайте ПАО «Якутскэнерго» и без регистрации в Личном кабинете.

Чем опасны долги за ЖКХ

Правительством Российской Федерации принято решение о запрете начисления пени и ограничения предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами, а также отсрочки поверки приборов учета до 1 января 2021 года. Важно понимать, что такие меры направлены на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, в первую очередь, для тех, кто испытывает финансовые проблемы.

Тем не менее, поставщики коммунальных услуг вправе обратиться в суд для взыскания долга, а также воспользоваться такой мерой как ограничение предоставление услуги. Сначала неплательщика уведомляют об образовавшейся задолженности лично или письменно и предлагают оплатить ее добровольно в течение 30 дней либо заключить соглашение о погашении долга. В случае отказа или неуплаты готовится пакет документов и направляется в суд. При этом сумма к оплате может значительно возрасти, поскольку в нее войдет не только сам долг и пени за весь период просрочки, но и судебные затраты.

В случае трудностей не стоит накапливать задолженность, необходимо сразу же обратиться в свою УК или ресурсоснабжающую организацию о заключении договора рассрочки.

Сохраняя платежную дисциплину, мы сохраняем качество услуг, помогаем обеспечить наше безопасное и комфортное проживание в многоквартирных домах.