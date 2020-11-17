Как оплатить налоги с помощью УИН?



Налогоплательщики – физические лица уплачивают имущественные налоги (земельный налог, на имущество физических лиц, транспортный налог) на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.

С 2019 года к налоговому уведомлению не прилагаются заполненные квитанции. Есть только реквизиты для оплаты и УИН.

УИН – это Уникальный идентификатор начислений по платежам за государственные и муниципальные услуги. Благодаря ему Федеральное казначейство получает информацию, какой орган произвёл начисление, и отслеживает оплату.

Уникальность идентификатора заключается в том, что код не повторяется дважды.

В период сложной эпидемиологической ситуации налоговая служба рекомендует оплатить налоги с помощью номера УИН. Для этого через сервис «Обратиться в ФНС России» или иным способом можно направить обращение в налоговую инспекцию по месту жительства, попросив предоставить уникальные идентификаторы начислений (УИН), указанные в вашем налоговом уведомлении.

Обращение должно содержать следующие сведения о налогоплательщике:

• фамилию, имя, отчество (при наличии),

• реквизиты основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан),

• адрес или электронную почту для направления ответа,

• данные о налоговом периоде, в отношении которого запрошены УИНы.

Инспекция оперативно направит запрошенную информацию о значениях УИН из налогового уведомления либо проинформирует о наличии оснований, препятствующих ее предоставлению. Например, если уведомление за указанный период отсутствует, или сведения запрошены из уведомления, которое направлялось не автору обращения.

Уплатить налоги по УИН можно с помощью сервиса «Уплата имущественных налогов физических лиц и НДФЛ по индексу документа» либо иным способом, в том числе через терминалы и сервисы банковских организаций и портал Госуслуг.

На Госуслугах начисления по налогам появляется не сразу, а только когда истечет срок уплаты, т.е. после 1 декабря. Поэтому там своевременную оплату налогов нужно производить по УИН используя сервис «Оплата по квитанции».

Многие задаются вопросом, как получить пароль в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». При этом большинство граждан пользуются порталом Госуслуг, в личный кабинет налогоплательщика физического лица можно войти с помощью пароля данного портала. Для этого надо выбрать вход «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

Как видим, платить налоги через интернет очень просто!

До крайнего срока оплаты налогов осталось немного дней.

Помните! Своевременная уплата налогов — залог развития нашего города и республики.

