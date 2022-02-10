Как оплачивать проезд по Карте жителя Якутии

По Карте жителя Якутии можно оплачивать проезд в автобусах со скидкой. Для этого надо активировать Транспортное приложение, указав согласие на его использование при оформлении заявки на открытие Карты.

Для разных категорий граждан установлен свой тариф, в зависимости от льготного статуса держателя Карты. По Карте жителя действуют три тарифа на проезд:

1. За 511 ₽ в месяц безлимитный Единый льготный проездной для льготников

На текущий момент в Якутске, Нюрбе, Покровске, Ленске, с. Бердигестях льготные категории граждан, среди которых ветераны труда, инвалиды, дети-инвалиды и другие, имеют право использовать Карту жителя в качестве безлимитного Единого льготного проездного за 511 рублей в месяц.

Полный список льготных категорий можно найти в Постановлении Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2005 года № 73 «Об организации предоставления услуг отдельным категориям граждан на общественном пассажирском автомобильном транспорте на территории Республики Саха (Якутия)».

2. 26 ₽ за поездку в г. Якутске – для членов многодетных семей.

3. 28 ₽ за поездку в г. Якутске – для всех остальных категорий граждан, не попадающих под п.1 и п.2.

Для граждан, указавших в Заявлении на открытие Карты жителя отказ от использования Транспортного приложения, стоимость поездки составит 33 рубля в г. Якутске, как по банковской карте.

Обращаем внимание, что оплатить проезд в автобусах Картой жителя Якутии возможно лишь в двух случаях:

1. При активации льготного проезда за 511₽ в офисе или через колл-центр АЭБ

или

2. При пополнении электронного кошелька Транспортного приложения Карты в платежных терминалах АЭБ

Чтобы оплачивать поездки в автобусах как по банковской карте, нужно отключить Транспортное приложение в офисе или через колл-центр АЭБ (номер указан на оборотной стороне карты).

Каналы пополнения Транспортного приложение на Карте жителя Якутии

1 способ: Через платежные терминалы АЭБ

Меню — Пополнение Транспортной карты (приложите Карту к ридеру). После показа на экране текущего остатка Транспортного приложения Карты жителя необходимо выбрать «Пополнить наличными/Со счета Карты жителя/ Другой картой».

2 способ: Через приложение АСОП «Транспортная карта Якутии»

В этом случае выполняется Отложенное пополнение. Комиссия составляет 3% при пополнении с любой карты, включая Карту жителя.

Используйте все возможности бесплатной многофункциональной Карты жителя Якутии!

Оформить Карту можно в офисах АЭБ, на сайте www.albank.ru и в центрах «Мои документы», вам понадобятся паспорт и СНИЛС.

Круглосуточный колл-центр Алмазэргиэнбанка: 8-800-100-34-22 (звонок бесплатный по России).