Как оплачивается больничный по уходу за больным ребёнком?

Один из работающих родителей может оформить больничный по уходу за болеющим ребёнком. Открыть его можно в электронном виде, а уведомления о том, когда открыт, продлён, закрыт или оплачен, поступят в личный кабинет «Госуслуг».

Как оплачивается больничный — рассказываем ниже

Уход за ребёнком младше 7 лет. Оплачивается в размере 100% от среднего заработка за весь период болезни ребёнка. В средний заработок входят все виды выплат и вознаграждений сотрудника, на которые начисляли страховые взносы в ФСС. Его определяют за два прошедших года. В год можно взять до: • 60 дней больничного по всем случаям ухода за больным ребёнком; • 90 дней в году, если заболевание вашего ребёнка включено в этот перечень Минздрава. Есть случаи, когда у работника не было доходов за предыдущие пару лет или средний заработок был ниже МРОТ. Тогда для расчёта пособия он будет равен федеральному зарплатному минимуму — 15 279 рублям.

Уход за ребёнком от 7 до 15 лет. В сумме вы можете провести на больничном не больше 45 дней в году. Один период болезни может занимать до 15 дней. Оплаты производятся по следующим правилам: • если ребёнка лечили в стационаре, то пособие рассчитают исходя из страхового стажа работника; • если лечение происходило дома, то за первые 10 дней родителю выплатят пособие исходя из страхового стажа, а за последующие дни — 50% от среднего заработка. Страховой стаж — это период времени, в который работодатель выплачивал за работника страховые взносы. То есть размер пособий будет зависеть от количества времени, которое проработал сотрудник. Если страховой стаж от 6 месяцев до 5 лет, то родителю выплатят 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — до 100%.

Уход за ребёнком с инвалидностью. Оплачивается в размере 100% от среднего заработка за весь период больничного, в котором родитель может находиться не более 120 дней.

В каких случая больничный оплачивается без ограничений: • если родитель ухаживает за ребёнком до 18 лет с поствакцинальным осложнением или злокачественным новообразованием; • если ребёнок до 18 лет ВИЧ-инфицирован и лечится стационарно.

Что делать, если дети болеют дольше, чем действует оплачиваемый период? Родители и родственники могут оформить больничный по очереди.