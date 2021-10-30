Как оперируют глаз? Репортаж из операционной Офтальмологии

Здесь возвращают свет мира

Региональная особенность Якутии – распространение глазных заболеваний, уж слишком у нас мало естественного света большую часть года. В старину от этих болезней люди часто умирали… Сегодня якутяне обращаются к специалистам, и получают полноценную, качественную медицинскую помощь. SakhaLife в лице Владислава КОРОТОВА, известного журналиста, фотографа и блогера побывал в операционной Офтальмологии.

Операционная Якутской офтальмологической больницы в какой-то степени похожа на сборочный цех электронной техники – обилие современной аппаратуры, основу которой составляют микроскопы, люди в униформе и… конвейер. Операции по удалению катаракты в моем присутствии длились несколько минут – и вновь увидевшие мир в свете и красках пациенты уступали место следующим жаждущим возвратить полноценное зрение.

Фотографирую проводящих операцию врачей, помогающих им медсестер. И возникает ощущение какого-то камерного действа – не заметно боли и страдания, пациенты в ожидании операции не проявляют беспокойства, медики спокойно и деловито работают, при этом весело переговариваются с больными, сноровисто выполняют свои отточенные годами действия, санитарки привозят в коляске больных и обратным рейсом увозят уже прооперированных.

Врач-анестезиолог Сергей ЦЫГАНКОВ объясняет мне происходящие во втором зале события:

— Прием начинается с анестезии. Вот здесь на ваших глазах я сделал блокаду лицевого нерва, то есть выключение тактильной, температурной и болевой чувствительности. Далее больной проследует в операционную. Здесь у нас зал, где проводят более сложные операции. (В зале несколько агрегатов, на стене большой монитор, на котором виден весь процесс операции на глазу). Вот сейчас врач с помощью микроскопа проводит операцию задней закрытой витреэктомии и через видимые на мониторе синие порты-каналы заводит инструменты внутрь глаза. Внутриполостная операция проходит с помощью микроинструментов. Идет подготовка к самой операции. Слева и справа делают микро-разрезы с помощью ножа с алмазной заточкой.

— Врач держит эти ножи в руках или управляет ими с помощью каких-то манипуляторов?

— Да, конечно, все делает руками, отточенными и отработанными годами движениями.

— Вся операция сколько времени длится?

— Она может длиться в среднем от сорока минут до полутора-двух часов, иногда даже больше.

— Пациент в это время находится в сознании?

— Нет, он загружен медикаментозно – операция проходит под наркозом.

После операционной с главным врачом больницы Иваном ЛУЦКАНОМ осматриваем больницу. Коридор больницы похож на современный офис – светло, на стенах картины и фоторепродукции в рамках. В детском отделении на стене красивые росписи – карта мира с изображениями обитателей разных континентов и якутский алфавит с рисунками, стоит столик с книжками и раскрасками. В просторном кабинете врач проводит на ноутбуке диагностику юного пациента.

Здесь же расположена молельная комната, созданная при содействии Якутской епархии. При мне во время обеда руководитель отдела социального служения и благотворительности епархии иерей КОРНИЛИЙ провел службу, в которой приняли участие больные и сотрудники больницы. На втором этаже в просторном холле находится регистратура-ресепшен, где четыре медсестры проводят прием. На первом этаже – как водится во всех учреждениях, гардероб, здесь же небольшой буфет и установлен банкомат. Все сделано для удобства пациентов.

В палатах беседуем с больными.

— Меня зовут ДЕДЖАМИРОВ Магомед Задиркаханович, родом я из Дагестана, здесь я уже 38 лет. Вся моя молодость прошла в Якутске. В первый раз записался в больницу три года назад, но пришлось уехать. Во второй раз назначили на апрель, но до меня не могли дозвониться по старому номеру. И вот записали меня на 21 октября, вчера правый глаз прооперировали, сегодня – левый глаз. У меня диагноз – катаракта. Операция длилась минут пять, не больше. Никаких болевых ощущений нет. Все здесь очень вежливые, аккуратные. Я всем доволен, спасибо всем врачам! Мне кроме благодарности и сказать нечего.

Кстати, после обеда я пошел на почту получать посылку. Стоя в очереди, услышал, как за моей спиной мужчина рассказывает по телефону своему собеседнику, что только что перенес операцию на глазах. Оборачиваюсь – ба, Магомед, у которого я час назад взял интервью! Вот до чего дошла медицина – человеку оба глаза только что «отремонтировали», а он уже ездит по городу на своей машине по своим делам.

Затем Иван Петрович в коридоре беседует с пациенткой стационара.

— Я вам писала на Инстаграм. Если хотите, скажу пожелания по вашей клинике. Мне кажется, у вас недостаточно аппаратов ОКТ, потому что к ним очередь.

— Когда вы приходили? Сейчас мы эту очередь уже ликвидировали, так как пришло новое оборудование.

— Я была в последний раз в январе. Анализы мы проходим в своих поликлиниках. Но ПЦР в поликлиниках и результат в бумажном варианте, без которого вы не принимаете, выдают только на третий день.

— Это делается в течение дня, в целях вашей и общей безопасности.

— Хорошо было, когда ПЦР у вас брали…

— Да, нам давали объемы. Но когда рост пошел заболеваемости, все объемы перераспределили в поликлиники.

— Было бы шикарно, если бы вы это вернули.

— Мы работаем над этим.

— В принципе, я хочу сказать, что мне очень нравится ваш персонал. Очень хорошие у вас сестрички, прямо класс. И врачи просто изумительные! Вы тоже, как главный врач, наверное, их хорошо поддерживаете. Ведь все от головы зависит… Спасибо вам!

— Стараемся.

До этого больная упомянула, что в больнице она уже не в первый и не во второй раз. Я приступаю к своей функции интервьюера:

— Вы перенесли шесть операций?

— Да, вот эта шестая.

— И сейчас какие у вас ощущения? Каких результатов ждете?

— Все нормально. У меня очень чудесный хирург – ЗАХАРОВА Екатерина Кимовна. У нее золотые руки, я очень довольна.

— Значит, надежда на полноценное излечение у вас есть?

— Ну как вам сказать… У меня полного излечения не может быть, просто поддержка, главное – сохранить то, что есть. Но я надежды не теряю.

В одной палате я встретил земляка. Николай Иванович МАКСИМОВ долгое время трудился врачом-гигиенистом и инфекционистом в Сунтарской ЦРБ.

— Как себя чувствуете, какие ощущения? – обращается к нему главный врач.

— Я сюда обратился 15 сентября и записался на операцию, потом вылетел в Крым на всероссийские соревнования по настольному теннису. По возвращении, 1 октября сдал анализы и поступил в больницу. У меня были возрастные изменения сетчатки и пятна, которые мешали видеть. После операции зрение значительно улучшилось, особенно боковое, если при поступлении я видел только три верхние строчки таблицы, то сейчас уже четко вижу восемь строк.

— Это яркий пример положительного результата, — отмечает Иван Петрович, — большой эффект операции на глазу у пожилого пациента.

В коридоре Иван Петрович встречает коллегу. Я прошу Иннокентия БЕЛОЛЮБСКОГО, хирурга-офтальмолога стационара, рассказать о своей деятельности.

— Иннокентий Николаевич, в чем непосредственно заключается ваша работа?

— Основная наша работа – это проведение лазерной коррекции зрения. Коррекция проводится тем, у кого есть близорукость, астигматизм, дальнозоркость. В основном это пациенты от 20 до 40 лет. Близорукость, к примеру, прогрессирует в более молодом возрасте, поэтому мы ждем, когда этот процесс прекратится и только тогда делаем операцию.

— На каких аппаратах у вас проводится операция и как она проходит?

— Коррекция проводится на лазерах, мы работаем на американских лазерах. При операции используется два лазера, они работают в паре. Один делает отделение верхнего слоя роговицы, второй – в глубине роговицы производит испарение, тем самым убирая близорукость.

— Это без замены хрусталика?

— Да, коррекция зрения производится на поверхности глаза, внутрь в этом случае мы не заходим.

— Такая коррекция может быть проведена для людей пожилого возраста +65?

— В таком возрасте уже нужно делать замену хрусталика.

— Сколько таких операций вы производите?

— Лазерной коррекции зрения проводится достаточно много. Могли бы больше делать, но многих останавливает стоимость операции – от 16000 на один глаз и до 83 тысячи рублей на оба глаза, в зависимости от метода. Но эта цена связана с дорогими расходными материалами, и при этом у нас цены ниже, чем в большинстве государственных клиник страны. С 2012 г. по 2017 г. мы проводили такие операции бесплатно, и потому были большие очереди.

Далее мы заходим в ординаторскую, где я приглашаю к беседе только что завершившую операционную смену хирурга-офтальмолога Екатерину Захарову.

— Екатерина Кимовна, расскажите о вашей повседневной работе, как у вас проходит рабочая неделя…

— Стационарное отделение наше рассчитано на 105 коек. Работает в настоящее время 14 врачей – 12 офтальмологов и 2 анестезиолога. Работаем мы достаточно интенсивно, на сегодня у нас нагрузка хорошая. Фактически каждый месяц через наше отделение проходит до 400 пациентов, каждую неделю мы выписываем по 100 излечившихся. К нам поступают больные с различной патологией. Мы выполняем весь спектр хирургических вмешательств микрохирургии глаза – глаукомы, катаракты, и также витреретинальную хирургию. Помимо плановой хирургической помощи мы оказываем также и экстренную помощь. Мы оперируем пациентов с травмами глазного яблока, также к нам поступают и пациенты с воспалительным процессом, которые проходят у нас лечение, и не всегда хирургическое, а в том числе и консервативное. Таков у нас режим работы.

Помимо этого, наше отделение оказывает помощь и в составе выездных бригад. Наши хирурги выезжали в улусы для оказания помощи на местах. За один выезд, как например, во время поездки в Мирнинский и Ленский районы, было выполнено до 100 операций.

— Ваша больница открывает свои филиалы в улусах, сколько их сегодня?

— У нас уже 10 филиалов. Там работают врачи амбулаторного и поликлинического звена. Когда есть необходимость и подготавливаются пациенты, мы выезжаем в районы. Необязательно туда, где есть филиалы, в Вилюйске его нет, но мы туда собираемся, там подготовлено достаточное количество больных. Так мы планируем в конце ноября — начале декабря поездку в Вилюйскую группу районов.

— Оборудование с собой везете?

— Оборудование и расходные материалы мы берем с собой. У нас специальное оборудование – это и факомашины «Лауреат», которые имеют небольшие, специально подобранные размеры, есть микроскопы, которые мы разбираем и собираем на месте собственными силами, мы их специально подбирали для таких выездов – они при малом весе имеют хорошее оптическое разрешение и позволяют выполнять микрохирургию катаракты. Все оборудование можно перевозить на машине или самолетом.

— В стационаре примерно сколько операций в день проводится?

— В зависимости от загруженности, у нас проходит максимально до 75 операций в день.

— Сколько врачей работает в смену?

— У нас сегодня подготовленных к работе, накрытых столов – 6. Соответственно, работает шесть хирургов, и на каждом столе проводится до 10 операций.

— В связи с ковидными ограничениями, есть наверняка сложности в работе…

— В связи с ковидом возникли особенности нашей работы. Мы стараемся разобщить наших пациентов и сорганизовать работу таким образом, чтобы они меньше соприкасались друг с другом. Госпитализация соответствующая, чтобы в палатах было малое количество больных. Для нас возрос интенсив работы. Очень широко мы стали внедрять стационарозамещающие технологии, то есть работа в режиме дневного стационара. Проводятся операции пятого уровня, когда катаракта или витреоинъекции выполняются на дневном стационаре. Стараемся выделять отдельного врача после операции, чтобы не собирать их вместе с другим потоком и разделять эти потоки. Вся госпитализация идет с соответствующими анализами. И плюс сохраняется необходимая социальная дистанция – и в период подготовки к операции, и в операционной, и в палатах.

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Вот такие будни столь серьезного и значимого больничного учреждения – новой Якутской офтальмологической больницы, которая значительно в лучшую сторону отличается от некогда бывшей здесь всем известной Глазной больницы.

В следующем выпуске – подробное интервью главного врача И.П. ЛУЦКАНА.