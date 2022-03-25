Как оказать помощь пожилым пациентам — семинар РКБ №3

РКБ №3 провела в Борогонцах семинар по современным подходам к оказанию помощи пожилым

Жителям Усть — Алданского улуса оказана лечебно-консультативная помощь высококвалифицированными врачами из выездной медицинской бригады Республиканской клинической больницы №3.

Врачи осмотрели и проконсультировали 25 пациентов во время своего визита в с.Борогонцы Усть- Алданского улуса 23 марта.

Выездную медицинскую бригаду одной из самых передовых больниц Якутии, которая нынче отмечает свой 90 — летний юбилей, возглавила заведующая Гериатрическим центром ГАУ РС(Я) «РКБ №3», кандидат медицинских наук Светлана Обутова. В составе рабочей делегации в улусе побывали лучшие врачи РКБ №3: гериатр и эндокринолог, кандидат медицинских наук Колымана Созонова, врач — невролог Лилия Копылова, врач – кардиолог Центра предиктивной медицины и биоинформатики Анна Павлова.

Как рассказала Светлана Обутова, один пациент по результатам осмотра врача — кардиолога из выездной бригады срочно был госпитализирован в стационар.

В ходе визита, врачами РКБ №3 проведен семинар по современным подходам оказания медико — социальной помощи пожилым гражданам.

В частности, кандидат медицинских наук Светлана Обутова ознакомила коллег с деятельностью гериатрической службы в Якутии, основываясь на материалах, собранных в течение многих лет и изученных главным внештатным гериатром республики, главным врачом РКБ №3, доктором медицинских наук Ольгой Татариновой. Кроме того, заведующая рассказала коллегам о направлениях работы возглавляемого ею Герцентра, показаниями и противопоказаниями для госпитализации. В своем выступлении Светлана Васильевна также подняла такую острую и актуальную тему, как регламент профилактики падений в медорганизациях, где ею была озвучена необходимость введения регламента во всех медицинских организациях по организации безопасной, терапевтической среды.

Кандидат медицинских наук Колымана Созонова представила коллегам автоматизированную программу «Чэбдик», разработанную в соавторстве с Ольгой Татариновой и программистом Василием Слепцовым, которая представляет из себя комплексную гериатрическую оценку у пожилых.

Она продемонстрировала коллегам широкие возможности использования программы и то, как она может помочь в работе врачей гериатров и терапевтов, что вызвало большую заинтересованность и намерение внедрить ноу-хау в ЦУБ у главного врача Центральной улусной больницы Анны Петровой.

Помимо уникальной программы «Чэбдик», Колымана Константиновна ознакомила слушателей со своей авторской программой «Гормезис», которая введена два года назад и активно реализуется в Центре активного долголетия РКБ №3 по адресу: г.Якутск, ул. Горького 94.

Врач — невролог Лилия Копылова провела лекцию о ранней профилактике когнитивных нарушений у лиц старшего возраста и ознакомила коллег с методами диагностики и профилактики когнитивных нарушений. Доклад врача – кардиолога Анны Павловой об опыте дистанционного мониторинга жизненных показателей также вызвал большой интерес у слушателей. Примечательно, что эта совместная работа, которая проводится с социальными работниками, является нововведением и пилотным проектом в республике.

В ходе семинара, врачи РКБ №3 провели кистевую динамометрию с целью выявления саркопении, тест рисования часов и показали упражнения по нейропластике. В завершение обучающего семинара, они передали Центральной улусной больнице Усть-Алданского района организационно-методические материалы по организации гериатрической службы, наглядные материалы и памятки, вручили для внедрения в работу методическое письмо «Регламент профилактики падений в медицинских организациях», методические рекомендации «Ранняя диагностика когнитивных нарушений у граждан старшего поколения в социальных и медицинских организациях», инструкцию по применению автоматизированной программы комплексной гериатрической оценки «Чэбдик», разработанную специалистами РКБ №3 и утвержденную Научно-экспертным советом больницы и Научно-техническим советом Минздрава РС (Я).

Приятным моментом семинара стало вручение заместителем главы улуса Михаилом Борисовым от имени Главы муниципального района Алексея Федотова главному врачу РКБ №3, доктору медицинских наук Ольге Татариновой Благодарственного письма за вклад в социально — экономическое развитие Усть-Алданского улуса, оказание консультативной и лечебно-профилактической помощи в период пандемии covid -19 и в связи с 90-летием учреждения.









