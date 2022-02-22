В Якутии начат сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса

По итогам внеочередного заседания Совета Общественной палаты Республики Саха (Якутия) от 20 февраля 2022 г. начат сбор гуманитарной помощи беженцам из Донбасса. Организаторы — Общественная палата РС(Я) совместно с Центром по работе с волонтерами РС(Я).

Ответственным лицом назначена председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора, благотворительности, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты, региональный координатор Якутского отделения Российского Красного Креста Алена Кычкина.

Перечень гуманитарной помощи, необходимой для беженцев:

(обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях, укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью)

сухое детское питание (молочные и безмолочные для детей от 0 до 3 лет);

детское питание (смеси, каши, пюре, соки);

пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки);

товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6, впитывающие детские пеленки);

товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пеленки, салфетки);

постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье, полотенце, резиновые тапочки);

средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);

бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, микроволновки, бытовые удлинители);

одежда для взрослых и детей (от 0 до 14);

детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);

средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).

Кроме того, принимаются благотворительные денежные пожертвования на помощь вынужденным переселенцам с Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики на сайте #мывместе.рф

Сбор вещей и продуктов осуществляется по адресу:

г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал (Ресурсный центр добровольчества Якутии).

График работы пункта — ежедневно с 10:00 до 20:00. Принести вещи можно и в иное время по предварительному согласованию с координаторами.

Контактные телефоны штаба:

+74112-50-88-93, +74112-50-88-92