Как оформить «временные» земельные участки?

У многих граждан в настоящий момент земельные участки числятся, как «временные» или «ранее учтенные». О том, как оформить ранее учтенный земельный участок, рассказали в Кадастровой палате по Республике Саха (Якутия)

Ранее учтенный земельный участок – это участок, права на который возникли до 1 марта 2008 года и не прекращены по сей день. На сегодняшний день такие участки имеют упрощенный порядок внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Если сведения в ЕГРН о ранее учтенном земельном участке отсутствуют, собственнику необходимо подать заявление. К заявлению прикладывается документ (либо его заверенная копия), который подтверждает право на земельный участок. Документом может быть, например, свидетельство о праве собственности на землю или выписка из похозяйственной книги. Перечень документов не ограничен, это может быть любой документ, устанавливающий или подтверждающий право на земельный участок. Главное, чтобы он был выдан уполномоченным органом (организацией) и отвечал требованиям законодательства. К документам также можно приложить топографическую съемку, которая позволит определить местоположение земельного участка с точностью до кадастрового квартала. При этом заявителям необходимо помнить, что указанные документы должны содержать площадь и вид разрешенного использования земельного участка, а также данные владельца, на которого будет оформлен участок.

Следует отметить, что заявителю не требуется специальное получение акта от органа власти или местного самоуправления о предоставлении земельного участка в собственность. При необходимости Кадастровая палата самостоятельно запрашивает необходимые документы у государственных органов.

«Существуют условно-разрешенные виды разрешенного использования, и они также отображаются в сведениях, которые представляет орган местного самоуправления. Если владелец планирует выбрать вид из этой категории, то ему предстоит пройти специальную процедуру – публичные слушания. Только после этого и при условии выхода соответствующего распорядительного акта муниципалитета, собственник может обратиться за внесением информации о таком виде разрешенного использования в ЕГРН», – говорит заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Республике Саха (Якутия) Наталья Попова.

Подробную информацию об этой процедуре можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания: 8 (800) 100-34-34 (звонок по России бесплатный).