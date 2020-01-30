Фонд капремонта: Как оформить реструктуризацию задолженности?

Закон обязывает граждан своевременно оплачивать взносы на капитальный ремонт. Пропуская ежемесячную оплату, собственник рискует незаметно накопить долг. А сумму взносов за несколько месяцев, с учетом начисленных пени, оплатить будет сложнее.

Для тех, кто сознательно готов погасить долг, существует реструктуризация задолженности.

Эта возможность предоставляется физическим лицам, имеющим задолженность по взносам на капремонт более 4000 рублей. Собственнику, подавшему на реструктуризацию задолженности, будет предоставлена рассрочка платежа на период от 3 до 9 месяцев и установлен график платежей.

Для этого гражданин должен обратиться с заявлением в Фонд капитального ремонта РС(Я). Адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, д.20/1а, 2 этаж, каб. 205.

График работы с ПН по ПТ с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Заявление по утвержденной форме можно заполнить на месте, или принести с собой. Образец прилагается.

Заявление можно направить:

— на бумажном носителе;

— в электронном виде, с последующим предоставлением на бумажном носителе.

При себе необходимо иметь:

1) копию паспорта с пропиской;

2) копию Свидетельства о праве собственности на помещение;

3) если собственник обращается не лично, а поручает это другому лицу – он предоставляет нотариально заверенную доверенность.

Когда собственник предоставил весь пакет документов, Фонд в течение 5 рабочих дней направляет ему Соглашение о реструктуризации задолженности и график ее погашения.

Начисление пени по взносам на капитальный ремонт приостанавливается на период действия Соглашения о реструктуризации задолженности.

Также, может быть приостановлено взыскание задолженности в судебном порядке. Тогда выплата долга будет происходить постепенно, а не единовременно, как при судебном решении.

Соглашение о реструктуризации задолженности заключается на период от 3 до 9 месяцев. Срок, за который собственник готов погасить долг он указывает в своем заявлении. Погасить существующую задолженность можно и досрочно.

Договор о реструктуризации составляется в двух экземплярах. В него включается график погашения задолженности, которого необходимо строго придерживаться.

Гражданин обязан:

1) погасить свой долг,

2) уплачивать текущие ежемесячные платежи за капремонт.

Несвоевременная оплата взносов, а также нарушение сроков выплаты долга, приведет к расторжению договора. После чего последует обращение в суд. И вся сумма будет истребована у собственника единовременно.

Размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов для жилых помещений составляет:

— в деревянных многоквартирных домах – 5,61 руб/м2;

— в каменных многоквартирных домах без лифтов – 7,91 руб/м2;

— в каменных многоквартирных домах с лифтами – 10,50 руб/м2.

Программа реструктуризации задолженности появилась в Фонде капремонта весной 2018-го года. Ее появлению способствовали обращения граждан, испытывающих финансовые трудности и не имеющих возможности погасить задолженность по взносам сразу.

Формы документов для оформления реструктуризации размещены по ссылке: http://fondkr.ru/1694-kak-oformit-restrukturizaciyu-zadolzhennosti.html