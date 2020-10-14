Как оформить пропуск на посещение бассейнов и стадионов Якутска

В столице республики из объектов Министерства по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) работу для населения осуществляют: стадион «Туймаада» им. Н.Н. Тарского, плавательные бассейны «Самородок», «Чолбон», спортивные комплексы «Модун», «Дохсун» и тренажерный зал ЛД «Эллэй Боотур», сообщает пресс-служба Минспорта Якутии.

«Чтобы максимально обезопасить граждан и минимизировать риски увеличения числа зараженных на объектах Министерства регулярно ведутся дезинфекционные работы. По приказу министра еженедельно по понедельникам и воскресеньям установлен санитарный день», – сказал и.о. министра Семен Чердонов.

Также Семен Сергеевич напомнил, что любители спорта могут оформить цифровой пропуск. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале https://propusk.sakha.gov.ru/auth или скачать приложение «Цифровой пропуск Якутии» в AppStore или Play Маркет. Далее выбрать объект, тренажерный зал, дату, время и оплатить занятие для получения QR-кода.

Информация о проходимости, работе объекта и график санитарных дней:

ПВ «Чолбон» — 78 человек за сеанс; 08.00 – 20.00 ч.; тел. 8924-174-02-61. По понедельникам до 12.00 ч. санитарная уборка.

ПВ «Самородок» — 50 человек за сеанс; 07.30 – 20.45 ч.; тел. 42-41-44. По понедельникам до 12.00 ч. санитарная уборка.

ЛД «Эллэй Боотур» — 15 человек за сеанс; 09.00 – 21.00 ч.; тел. 43-35-98. По понедельникам до 12.00 ч. санитарная уборка.

СК «Модун» — 43 человека за сеанс; 09.00 – 21.00 ч.; тел. 34-12-04. По воскресеньям до 09.00 – 12.00 ч. санитарная уборка.

СК «Дохсун» — 15 человек за сеанс; 14.00 – 21.00 ч. в будние дни, 11.00 – 21.00 ч. в выходные дни; тел. 40-25-37, 700-219. По воскресеньям до 11.00 ч. санитарная уборка.

Стадион «Туймаада» — 75 человек за сеанс; 06.00 – 20.00 ч.; тел. 31-81-83. По воскресеньям с 20.00 – 21.00 ч. санитарная уборка.