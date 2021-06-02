Как оформить перерасчет за некачественные коммунальные услуги?

Для того, чтобы сделать перерасчет по факту непредоставления жилищно-коммунальных услуг необходимо его зафиксировать. Управление госстройжилнадзора Якутии разъясняет, как составить акт проверки.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011 №354, основанием для проведения перерасчета платы за жилищно-коммунальные услуги являются акты о нарушении качества предоставления или непредоставления услуг, определяющие начало и конец периода предоставления услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность.

Потребитель имеет право требовать от управляющей компании составление акта проверки по факту нарушения качества жилищно-коммунальной услуги, с предварительным согласованием даты и времени проверки.

«Если управляющая компания не подписывает акт, потребитель вправе составить его и в отсутствии работников УК. При этом акт должен быть подписан не менее чем двумя незаинтересованными лицами. Надо помнить, если дело касается коммунальных услуг, то акт должен составляться на каждый день», — напоминает Павел Аргунов, руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я).

Затем, следует обратиться в адрес управляющей компании с заявлением о перерасчете платы за услугу, предоставленную с нарушением качества, приложив соответствующие акты. Срок предъявления акта для перерасчета платы составляет шесть месяцев. Кроме того, нужно проконтролировать, что документ зарегистрирован.

Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней с момента получения жалобы направить потребителю извещение о ее приеме и последующем удовлетворении, либо об отказе в ее удовлетворении с указанием причин отказа.

В случае отказа управляющей компании осуществлять перерасчет и устранять недостатки оказываемых услуг, гражданам следует обращаться в Управление госстройжилнадзора РС(Я), с приложением копии документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении.