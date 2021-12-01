Как обучиться новой профессии за счет государства?

Малоимущие граждане могут заключить социальный контракт, который позволяет получить адресную помощь от государства. Основными направлениями являются:

а) поиск работы;

в) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности

г) развитие личного подсобного хозяйства

д) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Граждане, которые заключили социальный контракт могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в период действия социального контракта.

Социальный контракт представляет собой заключение Соглашения между малоимущей семьей (или гражданином) и органом социальной защиты населения. По его условиям малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин получает помощь, которую можно направить на четко обозначенные цели: например, прохождение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, приобретение основных средств, организационной техники и оборудования, использование которых связано с заявленным видом деятельности, приобретение сельскохозяйственных животных и расходы по их содержанию, приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и расходных материалов, расходы, связанные с выращиванием плодово-ягодных и овощных культур или осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Кто может заключить соцконтракт?

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в соответствующей зоне РС(Я).

Как долго рассматривается?

Срок предоставления услуги — 10 календарных дней. Результатом предоставлении услуги является решение об оказании государственной социальной помощи. Выплата осуществляется один раз или с периодичностью, в указанные в решении сроки.

Какую профессию можно получить?

Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) выступает оператором по направлению «Обучение». В формате единого окна образовательных ресурсов учреждений СПО приглашает граждан, заключивших или желающих заключить социальный контракт на обучение по востребованным профессиям.

На сайте copp14.ru предложены более 500 курсов от учреждений средних профессиональных образований республики: Основы бизнеса, Управление крестьянским и личным подсобным хозяйством, Сварщик, Дорожный рабочий, Повар, Портной, Кондитер, Парикмахер, Младший воспитатель, Операционист банка, Видеопроизводство, Веб-дизайн и разработка, Графический дизайн и другие.

Продолжительность обучения от 1 до 3 месяцев,

Форма обучения: очное, заочное и очно-заочное с применением дистанционных образовательных технологий.

По завершении обучения граждане получают документ государственного/установленного образца.

Граждан, желающих получить новую профессию в рамках Социального контракта, просят обратиться в Администрацию муниципального образования по месту жительства, либо по месту пребывания или в Управление социальной защиты населения. Также подать заявление на оказание государственной социальной помощи теперь можно на портале Госуслуги.

Вопросы по к.т.: 8-800-222-41-40 (доб.1), 8(924)460-22-60