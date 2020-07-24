Как обратиться в общественную приемную ЕР

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А.МЕДВЕДЕВА по Республике Саха(Якутия) информирует об участии Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) с 27 по 31 июля в проведении Недели дистанционного приема обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания, в рамках компетенции Роспотребнадзора и Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Время приема с 11-00 до 16-00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Дистанционный прием обращений граждан будет осуществляться специалистами отдела защиты прав потребителей по телефонам:

8(4112) 35-43-24;

8(4112) 32-16-03;

8(4112) 506-232

Письменные обращения в электронном виде принимаются через официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) www.14.rospotrebnadzor.ru, minpred@sakha.gov.ru, yakutiatour@mail.ru путем заполнения специальной формы в разделе «Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц» через «Интернет-обращение».

С порядком приема и рассмотрения обращений гражданам можно ознакомиться в подразделе «Организация работы с обращениями граждан».

В рамках недели можно получить консультацию специалистов Консультационного центра по тел. 8(4112) 44-61-58, а также по телефону бесплатной «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-800-550-21-24

Ответственное лицо за проведение приема и подготовку отчетной информации главный специалист отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) — СЕРГЕЕВА Ираида Егоровна (раб. тел. 32-16-03, сот. 89142662384).

Ответственное лицо за проведение приема и подготовку отчетной информации и.о. главного специалиста отдела индустрии туризма Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), МАРТЫНОВА Нюргуяна Александровна, 8 4112 506-232

Ответственное лицо за организацию приема от Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева по Республике Саха(Якутия) МИХАЙЛОВА Светлана Кимовна сот.89148239225