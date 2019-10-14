Как обращаться с животными без владельцев? Разъясняет Якутская природоохранная прокуратура.

24 сентября вступили в силу методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденные постановлением правительства РФ от 10.09.2019 № 1180, принятые в соответствии с положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данные методические указания применяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации при установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, в который включаются положения, регулирующие проведение следующих мероприятий:

— отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты для животных;

— возврат потерявшихся животных их владельцам;

— возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания.

В качестве исполнителей могут привлекаться юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев должны регламентироваться действия таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, устанавливаться требования к используемым ими способам отлова животных, автотранспортным средствам, в которых осуществляется транспортировка животных, включая требования к оснащению автотранспортных средств специальными техническими приспособлениями, обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными, питьевой водой для животных, аптечкой для оказания экстренной помощи человеку, а также к размещению на автотранспортном средстве, в котором осуществляется транспортировка животных без владельцев, надписи, содержащей сведения о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Что касается требований к транспортировке животных без владельцев, в порядке определяются условия их транспортировки, в том числе максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время и расстояние их транспортировки от места отлова, условия транспортировки животных разных видов, а также сроки их передачи в приюты с момента отлова.