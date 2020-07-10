Как обновляется библиотека «Созвездие» в Якутске

Библиотека «Созвездие» обновится в рамках национального проекта «Культура»

Специализированная библиотека-филиал № 21 «Созвездие» Централизованной библиотечной системы города Якутска в 2019 году вошла в список победителей федерального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура» и получила 5 миллионов рублей на модернизацию.

На данный момент в библиотеке завершается этап ремонта, впереди поставка новой мебели, оборудования и литературы. Открытие библиотеки планируется в сентябре. Благодаря национальному проекту посетителям любого возраста будут предоставлены безграничные возможности для самообразования, обучения и отдыха.

Девиз библиотеки «Книга – открытая дверь к другим народам» подчеркивает направление деятельности как культурно-досугового и информационного центра, пропагандирующего толерантность. Название библиотеки «Созвездие» отражает принадлежность к Гагаринскому округу и раскрывает тему космоса, которая будет развита в рамках модернизации библиотеки.

Главная цель в ходе реализации проекта – трансформация общедоступной библиотеки в актуальное пространство для развития и сохранения самобытных культур народов. Библиотека «Созвездие» будет отличаться многофункциональностью, открытостью, гибкостью.

План зонирования был составлен так, чтобы открыть новые возможности в сфере библиотечных услуг, новых форматов, преобразования библиотеки в центр притяжения новой аудитории: коворкинг-центр, музейный уголок, территория для молодежи (арт-зона, кинозона), и другие функциональные пространства.

Одной из главных задумок будет реализация второй в республике SMART-лаборатории на базе муниципальной библиотеки – это пространство, где пользователи совместно или индивидуально могут использовать предоставляемые ресурсы для обучения, генерирования новых знаний, исследований, работы над проектами, преобразования идей в продукты и не только.

Поддержка и развитие детского и юношеского чтения – приоритетное направление в культурной и образовательной политике государства. Организация в библиотеке детского сектора «Малая медведица» станет безопасным, комфортным и свободным местом многогранного развития личности. В нем будет не только соответствующий современным требованиям фонд литературы и периодики, но и игровая зона для развития творческих способностей и полезного времяпровождения.

С момента открытия библиотека позиционирует себя как коммуникационная, плюралистическая библиотека, задачи которой содействовать познанию и пониманию различных культур, способствовать развитию толерантности. Это уникальное направление отличает «Созвездие» от библиотек города и республики.

Библиотека тесно сотрудничает с национальными общинами. Благодаря изменениям, которые планируются в рамках нацпроекта, эта работа выйдет на новый уровень. Будет организован Центр национальных литератур «Полярная звезда» со своим профильным книжным фондом, с отдельной кафедрой учета, выставочной зоной, где планируется оформление не только традиционных книжных выставок, но и арт-галерея.