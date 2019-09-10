Как обманывают пенсионеров

В полицию Алданского района обратилась 62-летняя женщина. Пенсионерка пояснила, что накануне вечером переписывалась со своей знакомой в социальной сети «Одноклассники». Во время общения заявительница попросила у приятельницы номер, та в ответ сообщила, что её телефон находится в ремонте, и попросила отправить номер банковской карты, а также код подтверждения из смс-сообщения. Потерпевшая, ничего не заподозрив, выполнила её просьбу. Далее ей пришло смс-сообщение с кодом доступа в онлайн-банк, который она также направила своей собеседнице. После чего ей поступили уведомления о подключении мобильного банка и списании 5200 рублей. Тогда женщина позвонила своей приятельнице и узнала, что переписывалась в социальной сети не с ней, а с мошенниками, взломавшими страницу её знакомой.

Уважаемые жители республики! В социальных сетях мошенники действуют продуманно, у многих есть уже отработанные схемы обмана, поэтому стоит быть осторожным, чтобы вовремя распознать аферистов. Убедитесь, что общаетесь со знакомым человеком, а его страница в социальных сетях не взломана злоумышленниками. Не совершайте действия, на которые вам указывает лицо, написавшее сообщение. Не спешите перечислять денежные средства на навязываемые вам счета, попытайтесь связаться по телефону и уточнить лично, кто вам пишет.