Как обманули пенсионеров в России

Пенсионные эксперты раскрыли правду о том, как обманули пожилых граждан в России. По пенсионерам в стране были приняты постыдные решения, утверждают они. Об этом сообщает «YakutiaMedia.ru».

По мнению специалистов, одним из таких решений было повышение пенсионного возраста. Ещё до пенсионной реформы Антон Силуанов, являвшийся тогда вице-премьером РФ, обосновывал необходимость повышения возраста выхода на пенсию так: главная задача реформы обеспечить пожилым достойную жизнь.

«Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали, — говорил он. — Основная задача — повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее».

Как много пенсионеров в России сейчас путешествуют — вопрос риторический, выражают мнение пенсионные специалисты.

Ещё одно постыдное решение — отмена индексации для работающих пенсионеров. Пенсии тем, кто продолжает трудиться, не повышают с 2016 года, за это время «набежало» порядка 53% индексации. То есть работающие недополучают примерно половину своей нынешней пенсии.

И, наконец, третье позорное решение — отмена индексация пенсий даже работающим инвалидам, подытоживают эксперты.



