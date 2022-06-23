Велосипедисты Якутска узнают о правилах дорожного движения и как обезопасить велосипед от кражи

Финалисты конкурса «Таланты Якутии» команда «Не дай огня» совместно с Телеграмм-группой «Veloykt» и Управлением ГИБДД Якутска проведут 24 июня бесплатный образовательный модуль для велосипедистов «Учебная катка» на темы: «Правила дорожного движения для велосипедистов и безопасность», «Как обезопасить велосипед от кражи» и «Велосипед, как самый экологичный транспорт» (в рамках экологического челленджа), сообщает велоклуб Якутска.

«Все три темы очень актуальны на сегодняшний день. Практически каждый день в телеграмм и ватсапп группах мы видим фотографии ДТП с участием велосипедистов. Кроме того, цены на велосипеды с каждым годом растут и все больше воришек активизируются. Также мы заметили, что молодежь часто тратит все свои деньги и влазит в кредиты, чтобы купить автомобиль, хотя есть более экологичный транспорт, улучшающий здоровье и придающий энергию, выносливость и радость», — говорится в сообщении.

Данные лекции позволят велосипедистам узнать о том, как избежать вышеуказанных проблем и максимально обезопасить свой велосипед.

Место и время сбора: 24 июня в 19:00 на Комсомольской площади, далее велосипедисты поедут на смотровую площадку Парка «Урдэл», где их будут ждать лекторы.