Как обеспечена лекарствами Якутия?

Глава Якутии Айсен Николаев провел совещание по мерам поддержки доходов населения и лекарственного обеспечения. В 2022 году в Якутии предусмотрено финансирование 2,6 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, из них 78% средств из республиканского бюджета, 22% — федерального. О лекарственном обеспечении по итогам совещания рассказала министр здравоохранения республики Лена Афанасьева, сообщает ЯСИА.

«Сегодня на совещании главы республики по отрасли здравоохранения обсуждались вопросы лекарственного обеспечения. На сегодня руководством республики делается все для обеспечения устойчивого функционирования и обеспечения лекарственными препаратами населения республики», — сказала министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.

Министр также рассказала о текущей ситуации в республике по обеспечению лекарствами льготных категорий по федеральным и региональным программам.

В Якутии в 2022 году предусмотрено финансирование в объеме 2,632 млрд рублей на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеющих право в соответствии с законодательством РФ. Из них 78% средств из республиканского бюджета, 22% — федерального.

По федеральной программе «Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами» на 1 марта обслужено 16 937 рецептов на сумма 40,47 млн рублей, средняя стоимость одного рецепта составила 2 405,46 руб. По данным инвентаризации на 1 марта поступление товара составляет 51,95 млн. руб. Объем товарных запасов составляет 318,48 млн рублей (на 10 месяцев).

По федеральной программе «14 высокозатратных нозологий» на 1 марта обслужено 235 рецептов на сумму 47,42 млн. рублей, средняя стоимость одного рецепта составила 201 787,40 руб. По данным инвентаризации на 1 марта поступление товара составляет 120,97 млн. руб. Объём товарных запасов составляет 268,94 млн. руб. (13 месяцев)

По региональной программе по обеспечению бесплатными лекарственными средствами ветеранов тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в 2022 году предусмотрено 7,75 млн рублей за счет средств госбюджета республики. Численность ветеранов тыла и жертв политических репрессий, получателей бесплатных лекарственных препаратов, составляет в 2022 году 807 человек. Имеется объем товарных запасов на 10 месяцев.

Дети до 3 лет, дети до 6 лет из многодетных семей; КМНС, проживающие в сельской местности; больные сахарным диабетом, ревматоидным артритом, онкологическими заболеваниями и другими нозологиями относятся к отдельным категориям граждан, которые обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Численность получателей льготного лекарственного обеспечения в республике — 100 323 человека.

Льготное лекарственное обеспечение осуществляется на уровне медицинских организаций, подведомственных Минздраву Якутии. По состоянию на 1 марта обслужено 50 815 рецептов на общую сумму 322,71 млн. руб.

По программе обеспечения больных редкими (орфанными) заболеваниями в республике сформирован регистр больных, в котором в настоящее время состоит 187 больных. На 2022 год из бюджета региона для данной категории больных предусмотрено — 427 млн рублей. Заключено государственных контрактов на сумму 165,94 млн. руб. Объем товарных запасов составляет на 3 месяца.

Медицинские организации осуществляют закуп лекарственных препаратов за счет средств обязательного медицинского страхования. В настоящее время сформирован резерв лекарственных препаратов до 3 месяцев.

Основным логистическим центром по отгрузке лекарственных препаратов является АО «Сахафармация». В целях своевременной доставки лекарственных препаратов в районы республики, Минтранс региона поручил авиапредприятиям АК «Якутия», АК «Полярные авиалинии», «Аэропорт Якутск» обеспечить авиаперевозки жизненно необходимых важных лекарственных препаратов и медицинских изделий с маркировкой «Медикаменты» в арктические и труднодоступные районы в приоритетном порядке по заявкам медицинских, аптечных организаций, АО «Сахафармация», оказывающих услуги по обеспечению отдельных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Фармацевтические организации, участвующие в реализации федеральных, республиканских программ обеспечения льготными лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, имеются в каждом из 13 арктических районов республики.

В настоящее время доля импортных лекарственных препаратов составляет 40%. Отечественные аналоги имеются по многим позициям лекарственных препаратов. По состоянию на 15 марта, по информации Минздрава России, заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не поступало.