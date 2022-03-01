01.03.2022
22:40
102
Политика
Как Николаев — Николаеву
Действующий глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ встретился с первым президентом республики Михаилом НИКОЛАЕВЫМ, о чем сообщил в своем телеграм-канале.
— Сегодня встретился с нашим уважаемым первым Президентом РС (Я) Михаилом Ефимовичем Николаевым.
Мы обсудили вопросы социально-экономического развития нашей республики. Как всегда, Михаил Ефимович дал грамотные и актуальные предложения. Благодарю за постоянную поддержку в вопросах развития нашей родины, — сообщает Айсен Сергеевич.
Несомненно, в это сложное время двум руководителям республики разного периода есть что обсудить. Недаром новейшие события стали сравнивать с 90-ми, когда Якутией управлял Михаил Ефимович.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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