Как недорого отдохнуть в Казани?

700 рублей (9.9 €) – минимальный бюджет на день в Казани. Этого хватит на неплохой бюджетный хостел, две поездки на общественном транспорте и еду (сумма равная двум обедам в недорогих кафе).

Данная сумма не включает стоимость перелета. Прямой перелет туда-обратно из Москвы обойдется в 3-5 тыс. рублей. Чуть дешевле во время распродаж – самые дешевые варианты бывают от 1 800 рублей в обе стороны.

Сколько стоит добраться из аэропорта Казани в город?

Аэроэкспресс – билет стоит всего 40 рублей, поездка до центра города (Ж/Д вокзал) занимает 28 минут. Поезд отправляется в и из аэропорта 8 раз в день. Расписание можно посмотреть на Яндекс.Расписание.

– билет стоит всего 40 рублей, поездка до центра города (Ж/Д вокзал) занимает 28 минут. Поезд отправляется в и из аэропорта 8 раз в день. Расписание можно посмотреть на Яндекс.Расписание. Автобус №197. Об автобусе можно забыть, так как он не проходит через центр города

№197. Об автобусе можно забыть, так как он не проходит через центр города Такси. Обычная стоимость до любой точки в городе 450-500 рублей. Удобнее всего заказать такси через Uber, Яндекс.Такси, Gett и другие приложения.

Как передвигаться по городу?

В Казани есть метро, автобусы, троллейбусы, несколько линий трамваев и дешевое такси. Если вы остановитесь в центре города, то вам, возможно, и не придется пользоваться транспортом вовсе.

Сколько стоит общественный транспорт?

Билет на одну поездку в любом виде транспорта стоит 27 рублей. Если вам нужно пересесть с одного транспорта на другой, то придется покупать билет еще раз, даже если у вас есть транспортная карта. Депозит за транспортную карту составляет 50 рублей, но она делает проезд в транспорте всего на 2 рубля дешевле, так что толку от неё в короткой поездке никакого.

Сколько стоит такси?

Такси в Казани дешевое, но стоит заказывать его только по приложениям (Uber, Яндекс.Такси)

Стоимость посадки везде разная (например, у Убера – 25 рублей), деньги снимаются за километраж, или за километраж и время. “Такси Татарстан”, одна из крупных служб такси, берет 45 рублей за посадку и 14 рублей за километр. У этой службы на машинах есть соответствующие наклейки, можно поймать машину на улице и попросить ехать по счетчику (но водитель может и отказать).

В целом, поездка на 5 километров обойдется в 90-110 рублей. Выше (иногда в 2-3 раза) в пиковые часы.

Сколько стоит жилье в Казани?

Отели: в Казани есть как сетевые отели разных категорий (Ibis, Hilton, Korston, Radisson) так и недорогие мини-гостиницы. Обратите внимание на Сапожок Каушчи, Бон Ами, отель Лампа. В праздники и дни проведения каких-либо крупных конференций и соревнований отели могут стоить очень дорого. В разгар сезона цены вырастают в полтора-два раза.

В мини-отелях цены начинаются от 1000-1500 рублей (например, мини-Отель на Сайдашева или мини-отель Дружба), от 1500 рублей можно найти варианты близко к центру (например, отель Фатима или Волга). В трехвездочном отеле дальше от центра номер обойдется от 2000 рублей (например, отель Олимп или отель Троя), более центральные варианты с оценкой выше 8.5 обойдутся от 2500-3000 рублей (например, отель Островский или отель Кристалл). Один из лучших вариантов в центре – бизнес-отель Ногай. Он совсем новый, рейтинг 9.4. Номер без завтрака можно забронировать от 2 400 р. на двоих, если делать это заранее и заплатить сразу. Номер в четырехзвездочном отеле можно найти от 3500-4000 рублей (например, отель Бон Ами или Джузеппе).

Хостелы: в Казани около 50 хостелов. Ночь в общем номере в хостеле с оценкой выше 8.0 будет стоить от 350 рублей. Средняя цена – 400-450 р. Хороший вариант – Хостел на Петербургской в самом центре:

Сколько стоит связь?

Prepaid сим-карту с пакетом звонков, сообщений и 1 gb интернета можно купить за 250 рублей (например, у МТС).

Сколько стоит еда в ресторанах?

Обед или бизнес-ланч в недорогом кафе стоит 150-250 рублей. На такие деньги можно сытно поесть в легендарном “Доме чая” на Баумана или в столовых “Алан Аш“. Хардкор вариант – “Добрая столовая“. Это сеть из 12 столовых, в которых полноценный обед обойдется в 100-120 рублей. Но это будет вполне добротный и съедобный обед.

или бизнес-ланч в недорогом кафе стоит 150-250 рублей. На такие деньги можно сытно поесть в легендарном “Доме чая” на Баумана или в столовых “Алан Аш“. Хардкор вариант – “Добрая столовая“. Это сеть из 12 столовых, в которых полноценный обед обойдется в 100-120 рублей. Но это будет вполне добротный и съедобный обед. Фаст-фуд . Обратите внимание на национальную выпечку: элеш – 40-70 рублей, треугольник 30-40. Двумя элешами (это большой пирожок с курицей и картошкой) можно наестся на весь день. Где брать: сети пекарен “Покровские пекарни”, “Добропек”, супермаркеты “Бэхетле”. Шаурма стоит 100-130 рублей. Например, в “Шаурме на углях“.

. Напитки : Чашка капучино 120-150 р. Например, в Даблби. Пиво в баре – 120-200 р. Например, в FOMIN bar & shop

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Сколько стоят развлечения?

Очень популярны квесты (Клаустрофобия, Выйти из комнаты и прочие). Квест проходит так: игроки заходят в помещение, декорированное согласно тематике игры, и пытаются выбраться, решая задания. В квестах принимают участия команды (2-10 человек). Средняя стоимость участия 400-600 рублей на человека. Отзывы и бронь квестов: Афиша, Мир квестов.

В Казани есть Аквапарк Ривьера. В него специально приезжают со всей республики и из близлежащих регионов, но вряд ли это будет хорошим способом потратить ваше время в первый приезд в город. Зато в Ривьере есть колесо обозрения, которое работает даже ночью. Высота – 65 метров (второе по высоте колесо обозрения России). Вечером, ночью и в праздники взрослый билет стоит 400 рублей.

Музеи Казани

Национальный музей истории Татарстанаи Музей истории государственности Татарстана. Не является обязательными к посещению, скорее вы там умрете со скуки. Стоимость билетов: 75 и 200 руб.

Вход в Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор– свободный. Но кроме этого в Казанском Кремле 7 музеев и выставочных залов. Единый билет в музеи Казанского Кремля – 700 руб. (дает право на посещение всех музеев Казанского Кремля со скидкой). Сайт.

Музей социалистического быта и Музей счастливого детства. Частные музеи ориентированные на иностранных туристов, не знакомых с советским бытом и на тех, кто ностальгирует по СССР и советскому детству.

Музей чак-чака. Музей расположен в маленьком деревянном доме на территории Старо-Татарской слободы. Часовая экскурсия с чаепитием стоит 300-400 рублей в зависимости от дня недели. Подробнее – ru

Дом Ушковой. Сейчас этот особняк – национальная библиотека и памятник архитектуры федерального значения. Работники библиотеки проводят экскурсии по дому за 200 руб. О времени экскурсий лучше уточнить по телефону.

ЦСК Смена. Центр современной культуры “Смена” включает в себя галерею, кафе-коворкинг, лекторий и книжный магазин (там можно купить открытки и другие сувениры). В “Смене” регулярно проходят научные лекции, выставки, фестивали, книжные ярмарки и другие события. Группа “Смены” в ВК.

Сколько стоят сувениры?

В Казани очень много сувенирных магазинов на улице Баумана, но за оригинальными дизайнерскими вещами стоит зайти в магазин Солнце внутри (ТЦ Свита Холл, Баумана, 82).

Базовые сувениры: открытки 40-80 рублей, магниты 50-200 рублей.

Специальные сувениры: национальный головной убор тюбетейка – от 300 рублей, платок/шаль – от 500/1000 рублей, десерт чак-чак – от 100 рублей за небольшую упаковку, бальзам “Бугульма” – от 120 рублей.

По субботам и воскресеньям в парке Тинчурина работает блошиный рынок (местные называют его “Книжка”). Тут можно найти винтажные открытки и значки, старые книги, фотоаппараты, посуду и вообще что угодно. Более “дикая” блошка проходит на улице Гудованцева. Она больше напоминает питерску Уделку (в том числе и удаленностью от центра города).

Когда приезжать в Казань?

Лето – лучшее время для поездки в Казань, но лучше избегать праздников и дней проведения крупных мероприятий. Казань – одно из самых популярных направлений внутреннего туризма и в такие дни отели будут переполнены и цены на них будут выше.

Каждое лето проводится фестиваль Jazz в Кремле. Концерты с участием международных звезд джаза проходят еженедельно, по четвергам, в течение 1-2 месяцев (июль-август).

В июне-июле 2018 пройдет чемпионат мира по футболу.

В августе-сентябре проходит ежегодный кинофестиваль мусульманского кино.

Летом проходят Киносреды в парке Аксенова

Итого. Так сколько я потрачу-то?

Итак, минимум:

350 р. (4.9 €) на жилье

50 р. (0.7 €) на транспорт

300 р. (4.2 €) на еду (кафе и супермаркеты)

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