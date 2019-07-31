АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.42
 70.74
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.07.2019, 18:54
Судебная хроника
Житель Мирнинского района Якутии осужден за убийство
31.07.2019, 18:49
Путешествия
Как недорого отдохнуть в Казани?
31.07.2019, 18:22
Якутск
Резонанс
В мэрии Якутска обсудили инциденты с пассажирами в автобусах
31.07.2019, 17:57
Якутск
Депутаты Гордумы предлагают разработать программу летних детских лагерей
31.07.2019, 17:48
Происшествия
МВД: Разыскивается Дмитрий Матаннанов
31.07.2019, 17:45
Якутия
Фотофакт
Якутянка с двумя детьми добыла медведя?
31.07.2019, 17:40
Якутия
В Якутии на борьбу с лесными пожарами привлекут местное население
31.07.2019, 17:37
Экономика
«Сахатранснефтегаз» с 1 августа объявляет «Прощеные дни»
31.07.2019, 17:20
Судебная хроника
Прокуратура через суд отменила выделение мэрией земли «ЯкутСтройСити»
31.07.2019, 17:11
Экономика
Ленское ЛПУМГ начало пусконаладочные работы на объектах энергетики
31.07.2019, 17:00
Экология
Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами в Сибири
31.07.2019, 16:52
Происшествия
Cдай оружие – получи деньги!
31.07.2019, 16:43
Экология
В музее им. Ярославского открылась выставка «Эхо Плейстоцена»
31.07.2019, 16:39
Политика
Муниципальные выборы-2019: Итоги выдвижения
31.07.2019, 16:24
Происшествия
Криминал вокруг да около строительного бизнеса
31.07.2019, 16:13
Красота & Здоровье
Акция «ЗдравОсмотр» выходит на площади и ТЦ Якутии
31.07.2019, 16:11
Культура & Образование
Первые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура» поступили в детские школы искусств Якутии
31.07.2019, 16:10
Экономика
Сахабулт объявляет о розыгрыше поясной сумки
31.07.2019, 16:09
Якутия
Ко Дню города Томмота — подарок от ЖДЯ
31.07.2019, 16:06
Общество
Сбор гуманитарной помощи для амурчан пройдет 1 августа
31.07.2019, 16:06
Общество
Омельянов день — приметы 31 июля
31.07.2019, 15:31
Политика
Выборный расклад в Якутии
31.07.2019, 14:42
Якутия
В Якутии создадут фонд поддержки обманутых дольщиков
31.07.2019, 14:04
Сахалыы
Оҕону сайыннараары сайдыахха
31.07.2019, 14:00
Общество
Сдай оружие – получи вознаграждение
31.07.2019, 13:30
Якутия
Муниципальные команды. Развитие территорий
31.07.2019, 13:00
Судебная хроника
Вину признал и раскаялся
31.07.2019, 12:50
Происшествия
Незаметная кража
31.07.2019, 12:49
Происшествия
В маршрутном автобусе упала 79-летняя пассажирка
31.07.2019, 12:40
Якутия
В Якутии может появиться криохранилище
31.07.2019, 12:37
Якутия
Резонанс
Айсен Николаев взял под личный контроль лесопожарную ситуацию в Якутии
31.07.2019, 12:30
Происшествия
Устанавливается причина крупного пожара в Сангаре
31.07.2019, 12:18
Якутия
О проекте «Тропою польских ссыльных по Якутии»
31.07.2019, 12:07
Якутия
Проект национальной программы развития ДВ вышел на финишную прямую
31.07.2019, 11:56
Судебная хроника
Жестокие бандиты осуждены в столице Якутии
31.07.2019, 11:50
Происшествия
Внимание! Розыск без вести пропавшего
31.07.2019, 11:45
Финансы
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за полгода составила 8,3 млрд рублей
31.07.2019, 11:35
Происшествия
Фотофакт
Мотоциклист и пассажир ранены в ДТП в Якутии
31.07.2019, 11:31
Происшествия
Жительница Якутии разбуянилась
31.07.2019, 11:18
Экономика
Якутскэнерго: стань участником акции «Удачный платеж»
31.07.2019, 11:11
Экономика
Позитив
Якутский иван-чай планируют поставлять в Японию
31.07.2019, 11:06
Якутия
На территории будущего кардиоцентра начался снос старых домов
31.07.2019, 10:54
Культура & Образование
Афиша
Репертуар кинозала «Россия» с 1 по 7 августа
31.07.2019, 10:43
Происшествия
С начала года в Якутске изъято около 800 единиц оружия
31.07.2019, 10:31
Экономика
Якутская энергоремонтная компания с опережением выполнила план
31.07.2019, 10:19
Происшествия
Лесные пожары в Якутии: сложная обстановка в Верхоянском районе
31.07.2019, 10:07
Экономика
Изменения в руководстве АЛРОСА
31.07.2019, 9:55
Общество
Прокуратура Якутска: управляющая организация произвела корректировку платы за отопление
31.07.2019, 9:54
Происшествия
23 человека спасены из горящего дома в Якутии
31.07.2019, 9:43
Экономика
Усть-Янские энергетики готовятся к отопительному сезону
31.07.2019, 9:30
Красота & Здоровье
Почему дети болеют. Размышления педиатра
31.07.2019, 9:18
Происшествия
Более миллиона гектаров леса пройдено огнем в Якутии
31.07.2019, 9:14
Судебная хроника
Якутский городской суд о громком деле
31.07.2019, 9:00
Якутия
Айсен Николаев принял участие в совещании компании АЛРОСА
31.07.2019, 0:39
Общество
Сегодня день рождения пресс-секретаря
31.07.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 31 июля 2019
30.07.2019, 21:10
Политика
Владислав Васильев зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 21:05
Судебная хроника
Эксклюзив
Видео освобождения народного бизнесмена Георгия Карамзина
30.07.2019, 18:57
Официально
В Вилюйском филиале ГУП «ЖКХ РС (Я)»  подготовка к зиме идет по плану
30.07.2019, 18:30
Политика
Петр Андросов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 17:32
Якутск
В Якутске состоялась 1-ая регата
30.07.2019, 17:29
Официально
График плановых работ энергетиков на 31 июля
30.07.2019, 17:08
Политика
В Ил Тумэне поражены «непонятным ответом» спикера
30.07.2019, 16:29
Происшествия
ДТП на трассе Вилюй. Есть пострадавшие
30.07.2019, 16:24
Происшествия
Водолазы Службы спасения Якутии достали еще одного утонувшего
30.07.2019, 16:10
Происшествия
Фотофакт
Возгорание свалки в селе Маган локализовано
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда (как это было)
30.07.2019, 15:48
Политика
Елена Голомарева: Один шаг вперед, два шага назад
30.07.2019, 15:24
Якутск
О новой схеме автобусного маршрута № 9
30.07.2019, 15:20
Общество
Интервью
Анестезиолог Василий Якушев выдвинут на премию «Гордость Якутии
30.07.2019, 14:50
Политика
Константин Платонов зарегистрирован кандидатом
30.07.2019, 14:45
Происшествия
Полицейскими Якутска выявлен факт продажи алкоголя несовершеннолетней
Путешествия
31 июля 2019, 18:49
290

Как недорого отдохнуть в Казани?

700 рублей (9.9 €) – минимальный бюджет на день в Казани. Этого хватит на неплохой бюджетный хостел, две поездки на общественном транспорте и еду (сумма равная двум обедам в недорогих кафе).

Данная сумма не включает стоимость перелета. Прямой перелет туда-обратно из Москвы обойдется в 3-5 тыс. рублей. Чуть дешевле во время распродаж – самые дешевые варианты бывают от 1 800 рублей в обе стороны.

Сколько стоит добраться из аэропорта Казани в город?

  • Аэроэкспресс– билет стоит всего 40 рублей, поездка до центра города (Ж/Д вокзал) занимает 28 минут. Поезд отправляется в и из аэропорта 8 раз в день. Расписание можно посмотреть на Яндекс.Расписание.
  • Автобус№197. Об автобусе можно забыть, так как он не проходит через центр города
  • Такси. Обычная стоимость до любой точки в городе 450-500 рублей. Удобнее всего заказать такси через Uber, Яндекс.Такси, Gett и другие приложения.

Как передвигаться по городу?

В Казани есть метро, автобусы, троллейбусы, несколько линий трамваев и дешевое такси. Если вы остановитесь в центре города, то вам, возможно, и не придется пользоваться транспортом вовсе.

Сколько стоит общественный транспорт?

Билет на одну поездку в любом виде транспорта стоит 27 рублей. Если вам нужно пересесть с одного транспорта на другой, то придется покупать билет еще раз, даже если у вас есть транспортная карта. Депозит за транспортную карту составляет 50 рублей, но она делает проезд в транспорте всего на 2 рубля дешевле, так что толку от неё в короткой поездке никакого.

Сколько стоит такси?

Такси в Казани дешевое, но стоит заказывать его только по приложениям (Uber, Яндекс.Такси)

Стоимость посадки везде разная (например, у Убера – 25 рублей), деньги снимаются за километраж, или за километраж и время. “Такси Татарстан”, одна из крупных служб такси, берет 45 рублей за посадку и 14 рублей за километр. У этой службы на машинах есть соответствующие наклейки, можно поймать машину на улице и попросить ехать по счетчику (но водитель может и отказать).

В целом, поездка на 5 километров обойдется в 90-110 рублей. Выше (иногда в 2-3 раза) в пиковые часы.

Сколько стоит жилье в Казани?

Отели: в Казани есть как сетевые отели разных категорий (Ibis, Hilton, Korston, Radisson) так и недорогие мини-гостиницы. Обратите внимание на Сапожок КаушчиБон Амиотель Лампа. В праздники и дни проведения каких-либо крупных конференций и соревнований отели могут стоить очень дорого. В разгар сезона цены вырастают в полтора-два раза.

В мини-отелях цены начинаются от 1000-1500 рублей (например, мини-Отель на Сайдашева или мини-отель Дружба), от 1500 рублей можно найти варианты близко к центру (например, отель Фатима или Волга). В трехвездочном отеле дальше от центра номер обойдется от 2000 рублей (например, отель Олимп или отель Троя), более центральные варианты с оценкой выше 8.5 обойдутся от 2500-3000 рублей (например, отель Островский или отель Кристалл). Один из лучших вариантов в центре – бизнес-отель Ногай. Он совсем новый, рейтинг 9.4. Номер без завтрака можно забронировать от 2 400 р. на двоих, если делать это заранее и заплатить сразу. Номер в четырехзвездочном отеле можно найти от 3500-4000 рублей (например, отель Бон Ами или Джузеппе).

Хостелы: в Казани около 50 хостелов. Ночь в общем номере в хостеле с оценкой выше 8.0 будет стоить от 350 рублей. Средняя цена – 400-450 р. Хороший вариант – Хостел на Петербургской в самом центре:

Сколько стоит связь?

Prepaid сим-карту с пакетом звонков, сообщений и 1 gb интернета можно купить за 250 рублей (например, у МТС).

Сколько стоит еда в ресторанах?

  • Обедили бизнес-ланч в недорогом кафе стоит 150-250 рублей. На такие деньги можно сытно поесть в легендарном “Доме чая” на Баумана или в столовых “Алан Аш“. Хардкор вариант – “Добрая столовая“. Это сеть из 12 столовых, в которых полноценный обед обойдется в 100-120 рублей. Но это будет вполне добротный и съедобный обед.
  • Фаст-фуд.
    • Обратите внимание на национальную выпечку: элеш – 40-70 рублей, треугольник 30-40. Двумя элешами (это большой пирожок с курицей и картошкой) можно наестся на весь день. Где брать: сети пекарен “Покровские пекарни”, “Добропек”, супермаркеты “Бэхетле”.
    • Шаурма стоит 100-130 рублей. Например, в “Шаурме на углях“.
  • Напитки:
    • Чашка капучино 120-150 р. Например, в Даблби.
    • Пиво в баре – 120-200 р. Например, в FOMIN bar & shop

Сколько стоят развлечения?

Очень популярны квесты (Клаустрофобия, Выйти из комнаты и прочие). Квест проходит так: игроки заходят в помещение, декорированное согласно тематике игры, и пытаются выбраться, решая задания. В квестах принимают участия команды (2-10 человек). Средняя стоимость участия 400-600 рублей на человека. Отзывы и бронь квестов: АфишаМир квестов.

В Казани есть Аквапарк Ривьера. В него специально приезжают со всей республики и из близлежащих регионов, но вряд ли это будет хорошим способом потратить ваше время в первый приезд в город. Зато в Ривьере есть колесо обозрения, которое работает даже ночью. Высота – 65 метров (второе по высоте колесо обозрения России). Вечером, ночью и в праздники взрослый билет стоит 400 рублей.

Музеи Казани

  • Национальный музей истории Татарстанаи Музей истории государственности Татарстана. Не является обязательными к посещению, скорее вы там умрете со скуки. Стоимость билетов: 75 и 200 руб.
  • Вход в Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор– свободный. Но кроме этого в Казанском Кремле 7 музеев и выставочных залов. Единый билет в музеи Казанского Кремля – 700 руб. (дает право на посещение всех музеев Казанского Кремля со скидкой). Сайт.
  • Музей социалистического быта и Музей счастливого детства. Частные музеи ориентированные на иностранных туристов, не знакомых с советским бытом и на тех, кто ностальгирует по СССР и советскому детству.
  • Музей чак-чака. Музей расположен в маленьком деревянном доме на территории Старо-Татарской слободы. Часовая экскурсия с чаепитием стоит 300-400 рублей в зависимости от дня недели. Подробнее – ru
  • Дом Ушковой. Сейчас этот особняк – национальная библиотека и памятник архитектуры федерального значения. Работники библиотеки проводят экскурсии по дому за 200 руб. О времени экскурсий лучше уточнить по телефону.

ЦСК Смена. Центр современной культуры “Смена” включает в себя галерею, кафе-коворкинг, лекторий и книжный магазин (там можно купить открытки и другие сувениры). В “Смене” регулярно проходят научные лекции, выставки, фестивали, книжные ярмарки и другие события. Группа “Смены” в ВК.

Сколько стоят сувениры?

В Казани очень много сувенирных магазинов на улице Баумана, но за оригинальными дизайнерскими вещами стоит зайти в магазин Солнце внутри (ТЦ Свита Холл, Баумана, 82).

  • Базовые сувениры: открытки 40-80 рублей, магниты 50-200 рублей.
  • Специальные сувениры: национальный головной убор тюбетейка – от 300 рублей, платок/шаль – от 500/1000 рублей, десерт чак-чак – от 100 рублей за небольшую упаковку, бальзам “Бугульма” – от 120 рублей.

По субботам и воскресеньям в парке Тинчурина работает блошиный рынок (местные называют его “Книжка”). Тут можно найти винтажные открытки и значки, старые книги, фотоаппараты, посуду и вообще что угодно. Более “дикая” блошка проходит на улице Гудованцева. Она больше напоминает питерску Уделку (в том числе и удаленностью от центра города).

 

Когда приезжать в Казань?

Лето – лучшее время для поездки в Казань, но лучше избегать праздников и дней проведения крупных мероприятий. Казань – одно из самых популярных направлений внутреннего туризма и в такие дни отели будут переполнены и цены на них будут выше.

  • Каждое лето проводится фестиваль Jazz в Кремле. Концерты с участием международных звезд джаза проходят еженедельно, по четвергам, в течение 1-2 месяцев (июль-август).
  • В июне-июле 2018 пройдет чемпионат мира по футболу.
  • В августе-сентябре проходит ежегодный кинофестиваль мусульманского кино.
  • Летом проходят Киносреды в парке Аксенова

Итого. Так сколько я потрачу-то?

Итак, минимум:

  • 350 р. (4.9 €) на жилье
  • 50 р. (0.7 €) на транспорт
  • 300 р. (4.2 €) на еду (кафе и супермаркеты)

 

TOUR LUX ФИРМЕННЫЙ ОФИС ПРОДАЖ PEGAS TOURISTIK

Тел: +7(4112)42-54-96; +7-9142-740-940

WhatsApp: 8-964-420-93-95

Ждем вас по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103

сайт: http://tour-lux.ru/

оставить заявку на тур:

http://Турлюкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news

 

Источник: На правах рекламы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
25.07.2019, 12:50
Происшествия
Фотофакт
Жуткая авария в Нерюнгри
25.07.2019, 11:41
Якутск
Мэрия Якутска приняла решение об увольнении
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда (как это было)
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
25.07.2019, 12:46
Якутия
Денис Белозеров поручил усилить меры по тушению лесных пожаров
25.07.2019, 10:21
Происшествия
Рано утром на 17 квартале произошло преступление
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Происшествия
31.07.2019

МВД: Разыскивается Дмитрий Матаннанов

Экономика
31.07.2019

«Сахатранснефтегаз» с 1 августа объявляет «Прощеные дни»

Экономика
31.07.2019

Ленское ЛПУМГ начало пусконаладочные работы на объектах энергетики

Экология
31.07.2019

Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами в Сибири

Экология
31.07.2019

В музее им. Ярославского открылась выставка «Эхо Плейстоцена»

Политика
31.07.2019

Муниципальные выборы-2019: Итоги выдвижения

Происшествия
31.07.2019

Криминал вокруг да около строительного бизнеса

Красота & Здоровье
31.07.2019

Акция «ЗдравОсмотр» выходит на площади и ТЦ Якутии