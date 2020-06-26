Как не сгореть эмоционально?

Иногда мы сильно устаем, становимся раздраженными, постоянно злимся из-за любой мелочи, даже если мы занимаемся тем, что нам нравится. У вас падает интерес к работе, появляется апатия, стресс и зачастую депрессия. Все эти переживания появляются из-за «синдрома эмоционального сгорания». Этим недугом сегодня страдает половина профессионалов и успешных людей. Почему так происходит и как можно от него избавиться?

Когда наша работа становится для нас грузом, на подсознательном уровне у нас пропадает интерес к ней. Однако в то же время мы понимаем, как эта работа важна для нас и все равно продолжаем заниматься ею. Это может произойти с каждым, кому процесс не дает важное развитие для его личности. Мы лишь должны понять, что наше сознание передает нам сигнал, что не нужно растрачивать нашу жизнь на одно занятие.

Многие столкнувшись с эмоциональным выгоранием, не могут спокойно с ним справиться без действенных способов. Так как же победить этот синдром и не потерять самообладание?

1. Пополняйте свой источник энергии

Ходите на тренировку, делайте перерывы на еду, по больше гуляйте на свежем отдыхе. Также стоит планировать расписание своего отдыха заранее. Не нужно откладывать отдых на потом, из-за работы. Есть риск потерять всю вашу энергию.

2. Высыпайтесь

Здоровый сон очень важен для физического, так и эмоционального здоровья человека. Если вы не будете должным образом высыпаться, могут возникнуть разного роды заболевания. Сделайте себе заметку по режиму дня.

3. Найдите чем себя занять в свободное время

Может быть у вас есть давняя мечта занять себя творчеством. Порой переключится на какое-нибудь полезное занятие, например, хобби, может вас вдохновить и даст здоровую мотивацию. Полезный отдых от работы поможет вам заново обрести силы.

4. Общайтесь с другими людьми

Коммуникация – неотъемлемая часть нашего общества, человек без общения становится пустым. Мы все нуждаемся в общении с близкими нам людьми, друзьями или коллегами. Позволяйте себе время от времени отвлечься и просто потолковать.

5. Задавайте себе вопрос: как я себя чувствую?

Такая утренняя процедура поможет регулировать свои эмоции и контролировать ситуацию. Чувствуете себя плохо? Встаньте и немного пройдитесь. Вроде бы простое действие, но именно они помогают снимать напряжение.

6. Спрашивайте себя: нравится ли мне эта работа?

Понимание того, что вы делаете ту работу, которая вам по-настоящему нравится очень важной фактор в борьбе со стрессом и депрессией. Это понимание самого себя поможет вам улучшить ваше эмоциональное состояние.

7. Помощь специалиста.

Обращайтесь к хорошему психологу, если вы нуждаетесь психологической поддержке и сопровождению. Опытный психолог даст вам рекомендации и советы на любые темы.

Чувствовать усталость от работы — это нормально, не стоит себя заставлять выходить за рамки. Нужно иногда находить время на отдых и на общение.

Абрамова А.С.