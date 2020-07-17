Как научить ребёнка грамотно распоряжаться деньгами?

Беречь, копить, достигать целей.



Финансовая грамотность — это умение использовать знания и навыки для принятия правильных решений, связанных с заработком и тратами. Эти знания затрагивают все сферы нашей жизни, ведь обращаться с деньгами человек начинает с самого детства. К сожалению, финансовую грамотность не преподают в школах, поэтому родителям важно позаботиться о том, какие знания и представления о деньгах у их детей будут складываться.

Так, по мнению руководителя управления розничного бизнеса АЭБ Людмилы Ушницкой, обсуждать с ребенком правила обращения с деньгами стоит уже с 4-5 лет:

“Считаю, что обязательно надо объяснить ребенку, что такое деньги, откуда они берутся примерно в возрасте его вступления в среднюю группу детского сада”.



Руководитель офиса Алмазэргиэнбанка в Намском районе Людмила Шарапова солидарна с Людмилой Ушницкой в вопросе о том, что ребенок должен с детства уметь считать деньги и обращаться с ними.

«К сожалению, старших детей мне не удалось с самого раннего возраста обучить этому. Но все приходит с опытом, поэтому младшим мы уже стали прививать эти знания как можно раньше. Безусловно, ребенок должен понимать, что покупки, подарки, игрушки не появляются по одному желанию, и что взрослые тратят время и силы, чтобы заработать. Надо объяснить, что деньги имеют свойство заканчиваться, поэтому так необходимо правильно рассчитывать свои финансовые возможности, сопоставлять их с желаниям”, — отметила Людмила Ивановна.

Алмазэргиэнбанк вместе с порталом «вашифинансы.рф» дает советы, какие финансовые уроки могут преподать родители своим детям в период взросления, чему стоит научить их перед тем, как передать первые карманные деньги, а также, какие решения в отношении личных средств дети могут принимать самостоятельно.

ЕСЛИ РЕБЕНКУ ОТ 5 — 9 ЛЕТ

В младшем возрасте, когда ребенок еще не ходит в школу, родители редко дают карманные деньги. Но уже в этот период в семье стоит обсуждать разные варианты покупок, например, при походе в магазин. При этом родителям необходимо объяснять чаду, почему именно такой выбор товара является правильным.

“Самостоятельность прививается, когда ребенок сам расплачивается за покупки, то есть примерно в возрасте от 7 лет, когда он идет учиться. Имея, например, карту школьного питания, ребенок получает навыки совершения онлайн платежей и возможности копить деньги. Также родителям нужно понимать, что малыш сначала должен научиться покупать, например, продукты для семьи, а потом что-то для себя с разрешения взрослых и взаимного согласования”, — отметила Людмила Ушницкая.

Действительно, в возрасте 7 – 9 лет ребёнок уже может получать от родителей первые карманные деньги, поэтому важно обговорить правила, касающиеся суммы и сроков выплат. Желания детей и родителей не всегда будут совпадать, именно по этой причине нужно уметь договариваться и находить компромисс. Также в обязательном порядке необходимо дать понять детям, что труд — это деньги, объяснить связи между работой, заработком, расходами и накоплениями. Они раньше поймут цену деньгам и научаться правильно принимать финансовые решения.

Родители имеют право давать советы, но решение о том, как тратить карманные деньги, должен принимать сам ребёнок.

“Хотя взрослые могут попросить объяснить, почему траты были именно такими. Важно научить малыша откладывать свои деньги на тот случай, если захочется купить что-то более дорогое, но для этого ему придется проявить терпение. Главное — грамотно оценить силы и постараться выбрать цель, на которую можно накопить деньги в течение одного – трех месяцев», — отмечают эксперты.

Руководитель ГАУ “Технопарк “Якутия” Петр Габышев уверен, что какие-то потребности ребенка должны удовлетворять родители, но не стоит полностью снимать с него возможность самостоятельно приобретать вещи, о которых чадо мечтает:

“Своим детям с самого раннего возраста покупаю копилки, куда они кладут свои сэкономленные или подаренные на дни рождения деньги, а также то, что им удается каким-то образом заработать. Бывает такое: если ребенку подарили игрушку, а он, допустим, хочет такую же, но другого цвета в дополнение к этой, то я говорю: “Так, стоп, ты можешь накопить и купить сам себе эту вещь. От осознания того, что ты сам приобрёл игрушку, на свои деньги, её ценность для тебя вырастает в разы». Так и получается, самостоятельно купленную вещь ребенок будет беречь и дольше ею пользоваться”.

Чтобы иметь план накоплений и визуализировать, конкретизировать цель, рекомендуется завести ребенку список желаний. Для начала он может рисовать то, что хотел бы приобрести. Со временем он сможет письменно фиксировать список покупок и их стоимость. Список желаний научит вашего ребенка расставлять приоритеты, отделять важное от незначительного, также по нему он сможет сверять количество накопленных и необходимых денег для совершения покупки.

В младшем возрасте родителям важно быть открытыми для ребенка, чтобы он всегда мог просить совета, как лучше распорядиться средствами или как эффективнее их копить. Кроме того, можно договариваться об увеличении суммы или изменении периодичности выплат.

ЕСЛИ РЕБЕНКУ ОТ 10-12 ЛЕТ

В возрасте 10 — 12 лет вашему сыну или дочери стоит позволить иногда принимать решения, которые будут затрагивать не только их самих, но и других членов семьи. Например, ходить в магазин за продуктами или канцтоварами, а значит, и рассчитывать, сколько денег для этого потребуется.

Также эксперты считают, что важно обсуждать с ребенком все покупки, предназначенные для него, и дать понять, что не всегда есть возможность купить все и сразу, но и в существующих реалиях он имеет право голоса. В этом возрасте взрослым необходимо объяснить и даже показать, на что еще семья тратит деньги. Например, вместе пойти оплатить коммунальные услуги, телефон и интернет.

“Всегда в магазине или лучше до похода туда спрашиваю, что ребенку хотелось бы, мы обсуждаем эту покупку, приводим причины «за» и «против», в конечном итоге он выбирает сам то, что хочет, и мы это берём. Но, делая выбор, он знает, зачем ему эта вещь, как она ему поможет и для чего пригодится. Делать спонтанные и необдуманные приобретения ради того, чтобы угодить ребенку, не стоит”, — делится своей точкой зрения Петр Габышев.

Помимо этого, в таком возрасте необходимо научить вести учет расхода карманных денег, особенно если ваше чадо на что-то копит. Это позволит мотивировать ребенка на экономию для скорейшего достижения цели.

КОГДА РЕБЕНКУ ОТ 13 – 15 ЛЕТ

В 13 — 15 лет подростку уже можно подробнее знакомиться с финансовыми инструментами. Например, ребенок может попросить родителей оформить дебетовую карту, разобраться, как работает банковское приложение. В это время у него должна быть возможность принимать больше решений в отношении трат: самостоятельно покупать какие-то мелкие вещи для личного пользования. Для этого ребенок может попросить пересмотреть сумму, которая выделяется в качестве карманных денег, но важно, чтобы он был готов ее обосновать.

В этом возрасте ребенок уже должен решать, стоит ли занять денег у друзей, родителей или дождаться очередной даты выплаты, если не хватает средств на какую-либо покупку. Для этого ему надо объяснить, что в случае, если он занимает деньги, он должен быть готов к тому, что придется возвращать эту сумму, а значит, средств в будущем станет меньше.

Также с этого периода подростку необходимо принимать участие в обсуждении семейного бюджета. Это позволит разобраться с понятиями постоянных и временных категорий трат, узнать, сколько семья расходует ежемесячно, почему эти суммы меняются и на что хватит остатка.

В это время можно увеличивать накопления и за счет других источников: с 14 лет разрешено подрабатывать.

“Считаю, что детям нужно давать карманные средства и возможность самим подрабатывать летом. Так наши ребята копят и покупают себе какие-то вещи. Если немного не хватает, то я могу помочь и добавить необходимую сумму. Это их учит считать деньги, достигать поставленных целей. В распоряжении личными средствами я даю им волю, так прививаем им ответственность и самостоятельность”, — уверена Людмила Шарапова.

Эксперты советуют поощрять (в том числе рублем) финансовые успехи ребенка и не ругать за ошибки и неудачи. Если у вашего сына или дочери не получается накопить нужную сумму, обсудите с ребенком, в чем кроется проблема. Возможно, цена желанной вещи очень высока или он тратит много денег на второстепенные покупки.

Таким образом, для того, чтобы ваши дети могли эффективно распоряжаться деньгами, вы — родители — должны обучить их финансовой грамотности. Именно это умение может стать весомым фактором формирования успешности вашего ребенка во взрослой жизни.