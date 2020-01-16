Как накопить на капитальный ремонт?

Важным звеном во всей системе капремонта являются собственники помещений многоквартирных домов, так как ремонт осуществляется за счет средств собственников, чьи жилищные условия и нацелена улучшить программа капитального ремонта. ⠀

Если за текущий ремонт многоквартирного дома отвечает управляющая компания, то замена инженерной коммуникации, крыши, фасада или старого лифта требуют серьезных вложений и за это отвечает Фонд капитального ремонта.

Собственники помещений в каждом доме самостоятельно принимают решение, как именно копить средства. Можно открыть специальный счёт своего дома, а если жильцы не приняли такого решения, то Фонд берет организационную часть на себя. Стоит отметить, что передумать никогда не поздно, собственники в любой момент могут открыть отдельный специальный счёт для своего дома и перевести накопления на него.

Открытие специального счёта на капитальный ремонт предоставляет жильцам возможность накопить деньги быстрее и улучшить состояние дома в кратчайшие сроки, является хорошей альтернативой оператору. Поэтому решение об открытии такого счета положительно скажется на состоянии здания и поможет ему прослужить еще много лет.

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