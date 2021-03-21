Как найти свой избирательный участок?
Досрочные выборы главы городского округа «город Якутск» пройдет 26,27 и 28 марта 08:00 до 20:00 часов.
На досрочных выборах главы городского округа «город Якутск» активным избирательным правом обладают граждане:
- Достигшие 18 – летнего возраста.
- Зарегистрированные по месту жительства на территории ГО «Город Якутск» (постоянная регистрация).
- Избиратели, обучающиеся по очной форме обучения и зарегистрированные по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения) образовательной организации (временная регистрация).
Найти свой участок легко, вот 4 способа:
- На сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии http://yagtik.ru/ во вкладках «Адресная книга» и «Найди свой участок».
2. На сайте Центральная избирательная комиссии Республики Саха (Якутия) http://www.yakut.izbirkom.ru/ по ссылке «Найди свой участок».
3. На сайте Центральной избирательной комиссии РФ — http://www.cikrf.ru/ по ссылке «Цифровые сервисы».
4. На сайте https://www.gosuslugi.ru/ в разделе «Мои выборы».
Фото: SAKHALIFE.RU
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