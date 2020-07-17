Как найти на небе комету Неовайз?

Комета «Неовайз» (Neowise С/2020 F3) была обнаружена учеными 27 марта 2020 года с помощью космического телескопа NEOWISE (в честь которого и была комета названа).

Комета (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — волосатый, косматый) — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения. При приближении к Солнцу комета образует кому и иногда хвост из газа и пыли.

Диаметр кометы «Неовайз» составляет около пяти километров, а сформировалась она, как предполагают ученые, около 4,5 миллиарда лет назад.

Наилучшие условия видимости сложатся 19-20 июля, когда комета «Неовайз» войдет в созвездие Большой Медведицы.

Невооруженным глазом при отсутствии искусственных источников света комета будет видна как блеклое пятнышко. Чтобы комету лучше рассмотреть, понадобится бинокль или подзорная труба.

22 июля Neowise пролетит на самом близком расстоянии от Земли.

Наблюдать за кометой можно будет до 23 июля 2020 года. Свечение ее будет уменьшаться: она хоть и приближается к нашей планете, но отдаляется от Солнца, поэтому её яркость ослабнет.