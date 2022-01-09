Как начнется учеба в школах и вузах Якутии?

В образовательных учреждениях Якутии учебный процесс с 10 января 2022 года начнется в прежнем режиме с учетом действующих ограничений и санитарных требований. Локальные меры будут приниматься, исходя из эпидемиологической ситуации в муниципальных образованиях.

Обучение в школах городских округов и районов начнется преимущественно в очном формате. Однако, если в образовательных учреждениях фиксируется превышение уровней концентрации заболеваний ОРВИ, они переходят на дистанционный формат, как это происходило ранее.

То же самое касается и школ города Якутска. По словам начальника Управления образования Якутска Алексея Семенова, во всех столичных школах регулярно проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. В конце года также проверена потребность в рециркуляторах воздуха, средствах индивидуальной защиты.

«Во всех школах мы проверили наличие рециркуляторов и СИЗов. Среди работников продолжается второй поток вакцинации от коронавируса. Педагоги и другие сотрудники, которые выезжали во время каникул за пределы республики, будут сдавать ПЦР, а также уходить на самоизоляцию», — прокомментировал Семенов.

В средних и высших профессиональных учреждениях формат обучения определяется внутренним нормативным правовым актом в зависимости от эпидситуации в муниципалитете, напомнили в Министерстве образования Якутии.

«Если по городскому округу или району нет ограничений по решению оперативного штаба или Роспотребнадзора, то преимущественно все должны выйти в традиционном формате с учетом всех действующих требований санпин и РПН. Речь идет о рассадке, масочном режиме, термометрии, проветривании, дезинфекционных мерах, наличии рециркуляторов», — отметили в отраслевом ведомстве.

В филиалах СВФУ им. М.К. Аммосова форму организации образовательного процесса также определяют, исходя из эпидемиологической обстановки в муниципалитетах. В учебных подразделениях, находящихся в Якутске, учебный процесс проводится в очной, очно-заочной формах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.