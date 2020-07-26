Как начинающему предпринимателю получить кредит?

Центр «Мой бизнес» приглашает на горячие линии и бесплатные

Вебинары. Центр в период с 27 по 31 июля организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.

27 июля — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Маркировка товаров»

С 14:00 до 16:00 руководитель якутского филиала ООО «Компания «Тензор» Матрена Угапьева расскажет предпринимателям:

• О том, что нужно для работы с маркировкой? ⠀

• О видах этикеток;

• Схему работы маркировки;

• Решение «под ключ» от «Тензор»;

• О регистрация на «Честном знаке»;

• О том, как и для чего нужно описание остатков;

• СБИС — больше, чем маркировка: электронная отчетность, ЭЦП и т.д.⠀

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (914) 271-58-35

30 июля — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Кредитование начинающих предпринимателей»

С 14:00 до 16:00 Региональный менеджер Департамента региональных программ Направления развития УРМ Наталья Егоровна ответит на вопросы по кредитованию и гарантийной поддержке СМСП.

Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (924) 166-55-22

31 июля — ВЕБИНАР «Внутренняя торговля на электронных площадках: Ozon, Wildberries, Беру, Aliexpress»

С 16:00 до 17:00 (по местному времени) эксперт по внутрироссийским маркетплейсам Expand Solutions Светлана Хаметшина расскажет:

• как выйти на российские маркетплейсы и о доступе к миллионам потенциальных клиентов;

• о работе на торговых площадках Ozon, Wildberies, Беру, Aliexpress и их особенностях;

• о возможностях, потенциале и выгоде для бизнеса;

• об особенностях и мифах электронных площадок;

• эксперт поделится 17-летним опытом Expand Solutions в создании бизнеса на электронных площадках

Регистрация на вебинар доступна до 31 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5663071

По всем вопросам вам ответят:

• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;

• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;

• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97, сообщает ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес».