Как начинающему предпринимателю получить кредит?
Центр «Мой бизнес» приглашает на горячие линии и бесплатные
Вебинары. Центр в период с 27 по 31 июля организует бесплатные мероприятия в целях информационной, консультационной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Якутии.
27 июля — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Маркировка товаров»
С 14:00 до 16:00 руководитель якутского филиала ООО «Компания «Тензор» Матрена Угапьева расскажет предпринимателям:
• О том, что нужно для работы с маркировкой? ⠀
• О видах этикеток;
• Схему работы маркировки;
• Решение «под ключ» от «Тензор»;
• О регистрация на «Честном знаке»;
• О том, как и для чего нужно описание остатков;
• СБИС — больше, чем маркировка: электронная отчетность, ЭЦП и т.д.⠀
Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (914) 271-58-35
30 июля — ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «Кредитование начинающих предпринимателей»
С 14:00 до 16:00 Региональный менеджер Департамента региональных программ Направления развития УРМ Наталья Егоровна ответит на вопросы по кредитованию и гарантийной поддержке СМСП.
Горячая линия будет доступна по номеру: +7 (924) 166-55-22
31 июля — ВЕБИНАР «Внутренняя торговля на электронных площадках: Ozon, Wildberries, Беру, Aliexpress»
С 16:00 до 17:00 (по местному времени) эксперт по внутрироссийским маркетплейсам Expand Solutions Светлана Хаметшина расскажет:
• как выйти на российские маркетплейсы и о доступе к миллионам потенциальных клиентов;
• о работе на торговых площадках Ozon, Wildberies, Беру, Aliexpress и их особенностях;
• о возможностях, потенциале и выгоде для бизнеса;
• об особенностях и мифах электронных площадок;
• эксперт поделится 17-летним опытом Expand Solutions в создании бизнеса на электронных площадках
Регистрация на вебинар доступна до 31 июля включительно по ссылке https://events.webinar.ru/24090818/5663071
По всем вопросам вам ответят:
• по номеру бесплатной горячей линии 8-800-100-58-80;
• через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) portal.b14.ru;
• через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97, сообщает ГАУ РС (Я) «Центр «Мой бизнес».
+7 (999) 174-67-82