Как на уловки мошенников попадаются якутские таксисты

В эти дни отмечается увеличение регистрации заявлений от пользователей агрегаторов такси. Схема обмана: в приложении водитель принимает заказ от «организации», по которому необходимо осуществить дополнительные манипуляции — перейти по ссылке и привязать свою карту для получения оплаты. В результате происходят списания денежных средств у самих водителей. Второй способ это когда водителя просят назвать данные банковской карты, а потом одноразовый конфиденциальный код для подтверждения списания денежных средств.

Только за минувшие сутки жертвами мошенников стали 4 водителей такси. Так женщина из г.Алдан лишилась 174 тысяч рублей, двое мужчин отдали злоумышленникам по 24 тысячи рублей, сумма ущерба четвертой жертвы устанавливается.

В преддверии новогодних праздников традиционно активизируются дистанционные мошенники. Практически каждый держатель банковских карт ежедневно сталкивается со звонками с незнакомых номеров, где неизвестные, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, под предлогами фиксации смены номера в личном кабинете и других несанкционированных клиентом операций, просят назвать им конфиденциальную информацию либо оформить заявку на кредит и перевести денежные средства на «безопасный счет». Ежедневно в полицию поступают заявления с ущербами на сотни тысяч рублей.