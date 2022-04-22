Как на медика из Якутска мошенники оформили кредит 305 тысяч рублей

Мошенники продолжают обманывают якутян, похищая у них различные суммы, вынуждая при этом брать кредиты. Так, на днях 37-летней сотруднице больницы из г. Якутска позвонил неизвестный якобы из банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит от её имени, поэтому надо срочно принять меры. Для того, чтобы блокировать действия злоумышленников, нужно продиктовать «роботу-боту» фразу «отмена действий» и код из СМС. Времени на раздумье у потерпевшей не было, поэтому она выполнила все требования лжесотрудника. Более того, она назвала трехзначный CVC-код с оборотной стороны карты, чего ни в коем случае нельзя было делать!

После всех выполненных действий, мужчина убедил её, что всё в порядке, и благодаря тому, что они быстро спохватились, мошенникам не удалось получить доступ к деньгам. Потерпевшая положила трубку, затем, опомнившись, перезвонила в службу поддержки банка, где ей сообщили, что с ней общались мошенники. Таким образом, неизвестный под видом сотрудника банка оформил на женщину кредит в размере 305 тысяч рублей, из которых успел похитить 98 тысяч рублей.

Уважаемые якутяне! Сотрудники банка никогда не сообщают по телефону информацию об оформлении кредита на ваше имя и не просят взять «встречный кредит», чтобы аннулировать предыдущий. Так поступают только мошенники!

Помните: если вы оформили кредит собственноручно, даже под диктовку аферистов, то и выплачивать будете его вы, независимо от того, что ваши деньги перечислены мошенникам!