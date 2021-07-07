Как мы дошли до жизни такой: Виктор Федоров об абсурдных и опасных нормах

Усугубляющих ситуацию с лесными пожарами

Депутат Ил Тумэна, известный политик Виктор ФЕДОРОВ подробно прокомментировал в своем фейсбуке статью «Ни техники, ни раций, ни GPS-навигаторов…»: маленькое якутское село против Большого огня», опубликованное на Vostok today.

— Всегда говорил, что работу законодателей в первую очередь нужно оценивать не по количеству написанных законов, а по числу отмененных, бесполезных и даже вредных.

Вчера, 6 июля, вместе с руководителем профильного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Павлом ПЕТРОВЫМ ездили в Бердигестях. Поводом послужило сообщение в соцсетях о том, что около сотни добровольцев, тушащих лесные пожары, остались без воды, еды и бензина.

По словам главы Горного улуса Никиты АНДРЕЕВА, финансирование на эти цели есть, но, даже если убрать хайп на беде, ситуация остается серьезной. Муниципальные власти на прокладку минерализованных полос и противопожарных разрывов в границах поселений на 2021 год просили у республики 9 млн рублей, Минфин дал 1! Но там уже миллионов на 50 ущерб от пожаров нынче бюджету нанесен, сэкономили называется…

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Нужно вернуть сельхозпалы! Соответствующий республиканский закон, позволяющий их делать с соблюдением противопожарных норм, был отменен из-за изменения федерального законодательства. Что в итоге? Вокруг населенных пунктов теперь настоящий порох из сухой травы и кустарников. Лесные пожары распространяются с невиданной силой. Когда же были сельхозпалы, на следующий год огонь шел по ним медленнее, и удавалось быстрее «поймать» его. Под видом защиты лесов мы теперь, на самом деле, подвергаем их большей опасности, и всё это на границах населенных пунктов… На землях Лесного фонда должны проводиться профилактические пожоги, но на практике ничего не делается.

В прошлом году за несвоевременное принятие мер по тушению лесных пожаров в Горном прокуратурой был оштрафован лесничий. Глава улуса не понимает, в чем был виноват специалист. В итоге он уволился, профессионалы уходят. Потому что обложены непонятными законами: начал действовать – накажут за самоуправство и превышение должностных полномочий, не начал – за бездействие.

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Лес – федеральная собственность. Но за борьбу с лесными пожарами в пределах муниципальных земель отвечают местные власти. При этом муниципалитеты не могут быть стороной, подавшей заявку на вырубку Лесного фонда для организации минерализованных полос – им нужно заключать договор с каким-нибудь юрлицом. Чтобы спасти населенный пункт, бюджет должен через юрлицо оплатить вырубку каждого дерева или кустика. Причем то, что сгорело, государством оценивается куда дешевле, чем то, что на корню. В итоге мы не тушим дальние лесные пожары – якобы затраты на тушение превысят нанесенный ими ущерб. Но попробуйте в лесу сделать просеку, чтобы эти пожары не направились в наслег – такой ценник выставят!

И еще: в конце прошлого года произошло очередное изменение федерального законодательства, в соответствии с которым муниципалитеты больше не имеют права тратить собственные средства на прокладку заградительных минерализованных полос – это обязанность региональных бюджетов. Но у прокуратуры как будто собственные законы: по словам главы улуса, все главы поселений уже оштрафованы за неподготовку к пожароопасному сезону. Они нарушители в любом случае: опахал границы наслега – нецелевое использование бюджетных средств, не сделал минерализованную полосу – получай за халатность.

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Порядка 80% финансирования на тушение лесных пожаров поступают из федерального бюджета, остальное дают республиканский и местный. То есть, главные средства приходятся на федеральный уровень. А поступать они начинают в апреле, когда уже нет времени проводить аукционы и делать минерализованные полосы. Основные же федеральные транши идут в октябре-ноябре. Получается, весь пожароопасный сезон мы вынуждены считать копейки, а расчеты, в том числе с пожарными, проводить по его окончанию.

Будем с Павлом Петровым предлагать, чтобы республика в начале года выделяла муниципалитетам больше средств на программу пожаротушения с их возвратом после поступления денег из федерального бюджета. Резервные фонды муниципалитетов – питание, ГСМ и ранцевые огнетушители для добровольцев на первое время. Все остальное поступает из других уровней бюджета. Нужно работать с Федерацией, ну, а пока давайте финансировать программу из республиканского бюджета с последующим возвратом средств.

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Будем награждать по линии Ил Тумэна тех сотрудников и добровольцев, кто помог остановить лесные пожары. Как рассказал глава Горного улуса Никита Андреев, все эти интернет-байки про МЧС, который ничего не умеет — бред чистой воды. Когда нынче к Кюёреляху подошел верховой огонь, из Якутска прибыли 63 сотрудника МЧС. Благодаря дополнительной поддержке администрации наслега, добровольцев, предпринимателей, занимавшихся подвозом воды, пожар был ликвидирован. Спасатели грамотно организовали работу, их прибытие было очень своевременным. Обратимся и в правительство, чтобы все были отмечены. Но стоит ли сейчас отвлекать людей? Давайте сделаем это осенью, когда можно будет перевести дух.

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В Бердигестяхе воздух был чистый, но Магарасы, что в 100 км от Якутска, — все в дыму. Пожары с двух сторон, ближайший в 15 км от села. Лес горит и на границе с Намским улусом, в Хангаласском, других местах, откуда тянет дымом. Этот дым доходит и до Якутска.

У нас, как всегда, было: если сосед горит, хватаешь ведро и бежишь на помощь. Будем просить городскую администрацию помочь с тракторами ДТ-75 для прокладки противопожарных разрывов. Поможем с арендой трала для доставки тяжелой техники. Сегодня обратился к предпринимателям города, приобретем для добровольцев Горного два десятка раций и пару спутниковых телефонов. Связь на лесном пожаре – это не только координация действий, но и в первую очередь безопасность людей.

В целом же, нужны законодательные инициативы Ил Тумэна в адрес Государственной Думы, чтобы убрать абсурдные и опасные нормы из федерального законодательства. Даже этот трактор из Якутска, когда поедет по тайге делать защитную просеку, уже нарушитель, потому что без разрешения будет валить деревья в федеральной собственности.

А будет еще хуже: Госдума приняла в первом чтении законопроект о том, что объявлять ЧС и возглавлять чрезвычайные штабы могут только федералы. Тогда вообще финансирование будет открываться только после объявления ЧС. Да, наверняка у нас есть ошибки. Но неужели из Москвы виднее, как нужно спасать от пожаров наши наслега и алаасы?