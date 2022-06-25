Как мошенники развели на крупную сумму врача из Якутска

35-летний врач из г. Якутска потерял деньги после общения с мошенниками. Выяснилось, что брат потерпевшего разместил объявление о продаже гидравлических ножниц в мобильном приложении. Вскоре с ним связался потенциальной покупатель, с которым они договорились о сделке. Денежные средства за покупку они решили перечислить на банковскую карту брата, так как у него отсутствовала карта определенного банка. Спустя некоторое время с потерпевшим связалась женщина и сообщила, что является бухгалтером фирмы. Она предупредила, что ему поступит смс-сообщение, где будет отображен баланс счета фирмы в сумме 90 тысяч рублей, и так как заявитель плохо разбирается в бухгалтерии, он поверил ей. Ничего не подозревая, потерпевший продиктовал приходящие смс-коды, чего ни в коем случае делать нельзя! Таким образом, с его счета были похищены 420 тысяч рублей.