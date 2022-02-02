Как мошенники подделывают сайты

Злоумышленники подделывают сайты и ссылки на них, чтобы обманом заставить пользователей скачать вредоносные программы или украсть их персональные данные, пишет «Российская газета».

О том, какие ссылки ни в коем случае нельзя открывать, «РГ» рассказал Петр Куценко, руководитель направления Solar webProxy.

«Часто злоумышленники используют прием подмены гиперссылок. Они распространяют ссылки на веб-ресурсы, которые на самом деле ведут на другие сайты — как правило, мошеннические. Так, достаточно вставить в текст ссылку https://…. .ru/, после чего добавить в нее гиперссылку на нужный сайт. Таким образом, пользователь будет думать, что он переходит на указанный сайт, на деле — по зашитой мошенником гиперссылке. Поэтому перед переходом следует навести курсор и проверить адрес, куда она ведет», — говорит Куценко.

Эксперт рекомендует внимательно читать текст всплывающих на сайтах окон. «Например, мошенники просят подтвердить, что посетителю сайта исполнилось 18. В тексте под звездочкой ниже мелким еле заметным шрифтом при этом указано, что, подтверждая свой возраст, пользователь дает согласие на оформление подписки на текущий номер телефона. Если вы, используя мобильный интернет, не обратили внимание на этот текст и нажали «подтвердить», автоматически оформляется подписка», — утверждает специалист.

Кроме того, злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие официальные. «Наиболее часто их распространяют с помощью email и SMS рассылок якобы от лица известных компаний. Как правило, в них получателя побуждают перейти на фейковый веб-ресурс, где их ждет очень выгодное предложение. Часто срок его действия ограничен для того, чтобы пользователь в спешке не успел обратить внимание на признаки мошенничества. Ими могут быть ошибки в работе сайта и его описания, подмена символов на похожие в домене веб-адреса. Так, в адресе веб-ресурса используется замена I на i, O на 0 и наоборот», — заключает Куценко.