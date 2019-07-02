Как молодогвардейцы подружились с ветераном тыла Валентиной Роженковой

Когда человек остается в пожилом возрасте одиноким, он нуждается в любой помощи. А когда ему оказывают поддержку молодые и полные сил парни и девушки, появляется смысл жить и радоваться каждому дню. Якутские молодогвардейцы взяли шефство над ветераном труда Валентиной Роженковой. Опека над немолодой женщиной в рамках партийного проекта «Старшее поколение», оставшейся в преклонном возрасте совершенно одной, превратилась в настоящую дружбу.

Однажды ребята узнали про бабушку, ветерана тыла и труда Валентину Роженкову.

Она живет одна со своей любимой кошкой и собакой. Каждый день смотрит в окно и ждёт, когда к ней зайдут в гости. И этот день настал…

27 апреля молодогвардейцы навестили Валентину Петровну с целью привести ее задний участок двора в порядок. В течение дня ребята убрали весь участок, в качестве благодарности Валентина Петровна со всей любовью угостила молодогвардейцем пирожками собственного приготовления. С того дня Валентина Петровна находится под шефством наших молодогвардейцев.

В следующий раз в обычный светлый день 16 мая наши молодогвардейцы решили навестить нашу Валентину Петровну. Она поведала, что под ее дом стекает вода, из-за чего дома очень холодно, особенно зимой. Воду льют соседи, которые проживают напротив. Молодогвардейцы не могли пройти мимо. В тот же день от лица ЯРО ВОО «МГЕР» было направлено письмо в Управление Роспотребнадзора и в администрацию округа с просьбой разобраться в данной ситуации.

Как всем известно, с 1 июня в России не работает аналоговое телевидение. 3 июня наши молодогвардейцы навестили Валентину Петровну и помогли установить цифровую приставку, чтобы она каждый день наслаждалась любимыми передачами и сериалами.

На этом помощь молодогвардейцев ветерану тыла Валентине Роженковой не заканчивается.

В эти дни молодгвардейцы вновь посетили Валентину Петровну. За чаем ветеран тыла вспомнила, как работала во времена СССР, как восстанавливалась страна в послевоенное время и ещё очень многое из ее долгой жизни.

В этот раз молодогвардейцы подарили Валентине Петровне пакеты с продуктами первой необходимости, а еще отремонтировали сломанный телевизор на кухне.

Молодогвардейцы призывают не оставаться в стороне от жизни пожилых людей, стараться им помогать и поддерживать. Ведь то, что мы имеем сегодня – в этом их заслуга.